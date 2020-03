Uhitio Ronaldinha pa se slikao s njim: On je idol, nije zločinac

Možda je to bio jedan od najsramotnijih trenutaka u Ronaldinhovom (39) životu. Stigao je u paragvajski Asuncion kako bi pričao o zdravlju djece, a pola sata kasnije znamenitosti glavnog paragvajskog grada gledao je kroz rešetke.

Legendarnog Brazilca i njegovog brata Roberta (49) policija je uhitila u srijedu u Paragvaju nakon što su im pronašli lažne paragvajske putovnice. Prave putovnice su im oduzete još u studenom 2018. godine jer nisu podmirili dug od 2,5 milijuna dolara koji su si nanijeli zbog nezakonite gradnje.

Foto: Fiscalia Paraguay

Unatoč tome, Paragvajci su ih pozvali na druženje u jedno odmaralište, Hotel Yacht y Golf Club u glavnom gradu Asunciónu gdje su trebali imati nekoliko javnih nastupa, govoriti o zdravlju djece, predstaviti knjigu "Životni genij" i družiti se s navijačima. A onda je Ronaldinho pokazao koliko je 'životni genij' tako što je koristio lažnu putovnicu. On je jedan od najpopularnijih nogometaša u povijesti i nema tog čovjeka na planeti koji ne zna za tog brazilskog nogometnog genija, ali on je svejedno pokušao nasanjkati sigurnosti sustav.

Policija nije željela napraviti cirkus uhićenjem u samoj zračnoj luci pa su sačekali da se Ronaldinho i njegov brat Robert Asis smjeste u luksuz hotela Yacht & Golf Club pa mu pokucali na vrata, pretražili sobu i onda ga odveli u pritvor.

Foto: Fiscalia Paraguay

Koliko god bio u teškoj situaciji, ovaj genijalni nogometaš uvijek će pokazati taj zarazni osmijeh i pristati na fotku, čak i ako je u lisicama. Šef policijske postaje Miguel Lopes je taj koji ga je uhitio, a u postaji si jednostavno nije mogao pomoći i zamolio je Ronaldinha za fotografiju, a ovaj je pristao. Hmm, pitamo se je li imao izbora...

Foto: screenshoot/twitter

- Pa on je svjetski idol, za mene je najbolji nogometaš na svijetu i to mu nitko ne može oduzeti. Da, bio sam tamo, ne moram ništa poricati i davati posebna objašnjenja. To je bila samo obična fotografija. Pa kako je on svjetski idol, a i ja sam također nogometni navijač, pojavile su se neke šale i zamolio sam ga za fotografiju. Svatko može to shvatiti ispravno ili pogrešno, ali on ostaje idol do smrti - poručio je šef policijske postaje.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELL

Ronaldinho i njegov brat Robert bi u četvrtak u 8 sati po lokalnom vremenu trebali imati saslušanje gdje će se očitovati o cijelom slučaju.