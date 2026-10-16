Ukić: Naša košarka je kao luda kći koja redovito razočara. Ali sad imamo ekipu za 10 najboljih

Buđenje hrvatske košarke. S obzirom na dno na koje smo pali prošlog ljeta, u društvo Norveške, Irske i ostalih, u pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, svaki korak naprijed definitivno zvuči kao buđenje. S obzirom kako trenutno izgleda situacija, povratak na svjetsku scenu nakon 2014. godine, dogodine u Kataru, definitivno djeluje kao pitanje trenutka. Nova garnitura, počevši od izbornika Tomislava Mijatovića i direktora Krune Simona, pogurala je košarku naprijed.

- Kapa dolje za dosad napravljeni posao. Sad već dulje nemamo problem s neodazivanjem, što ranije nije bio slučaj, još od one situacije 2007. godine kad je bila ekstremna situacija. Sad imamo situaciju u kojoj je ekstremno odazivanje. Uzmite samo Hezonjin primjer, odigra euroligašku utakmicu za Real Madrid, sjedne u zrakoplov i sutradan igra protiv Njemačke. Znam koliko ovi dečki međusobno žele nešto napravit i na tom tragu se ponašaju - kaže Roko Ukić (42), bivši kapetan hrvatske reprezentacije i igrač s najviše nastupa za istu.

Split: Roko Leni Ukić otišao u košarkašku mirovinu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ali i čovjek koji je osjetio kako nekad i četvrto mjesto nije bilo uspjeh, a danas...

- Ako ćemo istinito, pa mi smo od 92. u silaznoj putanji. Jedini uspjeh za naš sport je medalja, takvi smo i to je tako u javnosti. Zadnju medalju uzeli smo 95. A događali su se neuspjesi kasnije i s igračima iz te generacije. Opet, moja generacija bila je manje-više redovita na velikim natjecanjima, sjećam se EuroBasketa 2013. kad smo bili četvrti, a ja nisam htio izaći među ljude, htio sam na otok, a Finci su četvrto mjesto prošle godine proslavili kao povijesni uspjeh. Košarka je nezahvalan sport jer se mjeri nešto što se radilo u doba bivše države. Mi kao zemlja nikad nismo osmislili dobar košarkaški program. Imamo sreći da smo i dalje bogomdani i zato se držimo tu gdje se držimo. Najgora rečenica koju mogu čuti je da idemo vratiti košarku gdje joj je mjesto. Pa gdje joj je mjesto? Iz 92. godine? Ne mogu prihvatiti tako površno razmišljanje. Imamo uspješne momčadske sportove, ali košarka je kao luda kći, koja redovito razočara narod.

Imamo li potencijal za nešto više od sudjelovanja?

- Potencijal je ozbiljan, ali konkurencija je paklena. Košarka je jedini sport uz bok nogometu po tome. Imamo jake Afrikance, Kanadu koja prije nije postojala, a sad je sila ravna Americi. Europske zemlje pune su tamnoputih igrača. To nije bio slučaj prije i ljudi to zanemaruju ne prateći košarku. Mi smo, rekao bih, među 10-ak najboljih reprezentacija na svijetu, ali što to znači na prvenstvu? Npr., ako igramo s Dominikanskom Republikom, rekli bi svi da je to sigurna pobjeda, ali kad vam nabrojim petorku njihovu, to je ozbiljna reprezentacija.

Susret Zadra i Splita u 1. kolu Lige za prvaka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Na neuspjehe seniorske vrste, nalijepile su se i mlade reprezentacije, koje su bile po B divizijama. Ukićeva vrsta U-16, čiji je izbornik, ovog je ljeta izborila A diviziju.

- Stvari se pomiču nabolje. Imamo igrače za A diviziju, ali to ne znači ništa jer važno je koliko ćemo igrača proizvesti za reprezentaciju i to nam treba biti cilj. Uzmite primjer U-16 reprezentacije s Prkačinom, Tišmom, Perasovićem, Paponjom, Bošnjakom, bili su europski prvaci, a nitko od njih nije stalan reprezentativac. Nismo dobili pojedinca koji bi mogao biti kotačić u sustavu i to je ozbiljan problem.

Imamo li dovoljnu bazu da crpimo talente?

- Ona u osnovi može biti široka, ali sa završetkom osnovne škole nedostaju ozbiljni programi, infrastruktura, treneri za višu razinu. Ne mogu reći da imamo jasnu strategiju i cilj, kako mlade igrače pretvoriti u dobre seniore, to su individualni pokušaji po principu "snađi se druže". Uzmimo primjer Hajduka, više mladih igra u Hajduku nego u KK Split, a usporedba pritiska je nemjerljiva. Neću reći da je samo do trenera, treba imati i povjerenje uprave. Klubovi ganjaju hoće li biti četvrti ili pet, sustav financiranja naslonjen je na to, naopako, i dok je tako, teško je prisiliti nekoga da razvija mlade nauštrb rezultata.

Neke probleme zato zamaskiramo naturalizacijama, i ne samo mi...

- Nemam definiran stav oko stranaca. U jednu ruku želim da budemo reprezentacija s 12 Hrvata a u drugu su pravila igre takva da se možeš pojačati sa strancem i ako ti on digne razinu, svi ćemo profitirati od toga, pogotovo ako je netko kao Smith kod nas, ispravan lik i pravi timski igrač.

U lozi Ukićevih raste Luka Leni, koji je i predvodio U-16 reprezentaciju u B diviziji...

- On je jedan od najtalentiranijih igrača generacije i to se više ne može zamaskirati, na njemu je da nastavi tim tempom i nadam se da će mu se otvoriti šansa sa seniorima. Mogli bismo se nadati da ćemo konačno imati playmakera, ha, ha. Šalim se, ali, evo, tko zna da Dominik Mavra ima s Breoganom 4-0 u španjolskom prvenstvo i da je šutirao trice ukupno 17/21, a imao je i 15/15, što je svjetski rekord. Da vas pitam za njega i gdje igra, gotovo svi ne bi znali - završio je Ukić izlaganje u Poreču.

