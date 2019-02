Ukić opleo po Savezu: Krivica je njihova, nemamo mladih...

Toliko se puta pokušalo odgovoriti na pitanje 'Zašto hrvatska košarka pada iz godine u godinu', da je sama tema već postala bolna. Od lošeg rada s mladima, preko igrača kojima su klubovi važniji od reprezentacije i nedovoljno dobrih trenera, do rasula u HKS-u. Sve je već rečeno.

Ali... Pad se ne zaustavlja, sve je strmoglaviji pa je i 'dijagnoza' sve više. Doduše, nitko ne zna recept za oporavak 'pacijenta', ali virus mnogi detektiraju.

Nemamo dobre mlade igrače

Nekadašnji kapetan Roko Leni Ukić nema ni najmanju dilemu. Za Dalmatinski portal jasno je upro prstom u čelništvo Saveza:

- Nakon dva kola sam osjetio da neće biti dobro jer sam vidio u kojem to smjeru ide. Pomlađivanje nije prošlo. To može proći jedino ako imaš dobre mlade igrače. Mi dobre mlade igrače nemamo. To je bila apsolutno promašena politika. Stvari su i prije bile daleko od idealnog, ali nikad nije bilo ovako loše. Na SP u Kinu se bilo najlakše plasirati jer prije si mogao biti među osam momčadi u Europi, a sada možeš biti 12. Apsolutno je krivica na čelnicima Saveza - govorio je Ukić.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Imamo NBA majstore, a igra i rezultat su sramota.

- Bio sam dio generacije Bogdanovića, Šarića... Četiri velika natjecanja. Imali smo 2016. super godinu, bili smo jedan napad daleko od polufinala OI, to je iz današnje perspektive nenormalan uspjeh. Nejasno je kako se uspjelo sve srušiti u dvije i pol godine. Mene u jednu ruku duša boli kada vidim kako igra Zubac. To je pravi igrač, a pomisao da ga nećeš vidjeti četiri godine u dresu reprezentacije je tužna.

Anzulović nije dorastao poslu

- Dražen Anzulović nije bio dobra opcija. Mogao bih pričati dugo o taktičkim stvarima koje su meni čudne. Otkad je on stigao na mjesto izbornika nisam shvaćao neke njegove ideje. Nisu dale nikakav rezultat, sigurno da Anzulović nije dorastao tom poslu.

Iz pada u pad, depresija se uvukla...

- Koliko god je dobro voditi dugoročne planove sada treba zadržati interes kod javnosti, kod djece. Profil ljudi koji prate košarku je od 20-30 godina. Ljudi to prate kao kvizomani. Ne prate djeca od osam godina koji će sutra igrati košarku nego sportski fanovi.

- Reprezentacija je druga priča. Nekad bi dijete gledalo utakmicu sa SAD-om, vidjelo tri NBA igrača i zainteresiralo se. Ali, nitko neće gledati Lakerse i Clipperse u tri po noći. To pričam jer imam dijete od devet godina kući. Košarka je postala za djecu marginalni sport, a to dosta ide na dušu ovakvih rezultata. Ako izgubiš tri ili pet godina velikih natjecanja, izgubio si tri generacije djece. Stalno se pozivaju neka prošla vremena, treba se okrenuti budućnosti - rekao je Leni Ukić.