Ukić uoči polufinala: Prednost domaćeg terena ništa ne znači

Budućnost ima prednost domaćeg terena, ali učinit ćemo sve da dobijemo polufinalnu seriju. Svaki gostujući teren je nezgodan, a oni u ABA ligi nisu izgubili niti jednu domaću utakmicu. No, imali smo sličnu situaciju prije tri godine, ali se tada igralo na tri pobjede. Oni su isto imali prednost domaćeg terena, vodili su 2-0 u pobjedama, ali smo mi na kraju dobili seriju sa 3-2. I to je pokazatelj da nema pravila i da se momentum brzo može promijeniti, kazao je u petak na konferenciji za novinare Roko Ukić.

Ovaj puta polufinale doigravanja ABA lige igra se na dvije pobjede. Prva utakmica na rasporedu je u nedjelju, 18. ožujka, u Podgorici. Tjedan dana kasnije igra se u Zagrebu, a eventualna treća utakmica igrat će se opet u Podgorici, i to 31. ožujka.

- Budućnost je ekipa koja je po kvaliteti u istom rangu kao i mi. Detalji će odlučivati i morat ćemo odigrati kvalitetno, posebice u obrani. Mi smo u solidnom ritmu, dosta je vremena prošlo da nismo poraženi. Istina, ne briljiramo, ali je važno da pobjeđujemo i to nam diže samopouzdanje - dodao je Ukić.

Ove sezone u ligaškom dijelu ABA lige omjer je 1-1, u studenome Budućnost je na domaćem terenu slavila 66-60, a početkom veljače Cedevita je u Zagrebu dobila sa 76-71.

Trener Cedevite Jure Zdovc smatra da će presuditi obrana:

- Treniramo malo jače i duže, igrači nisu navikli na to, pa ima i malo nervoze. No, to znači da jedva čekaju da počne doigravanje. Prva utakmica je bitna, ali nije odlučujuća, jer kad igrate na dvije pobjede nema tu pravila. Moramo odigrati na visokoj razini, napad je bitan, ali mislim da će na kraju obrana presuditi.

Drugi polufinalni par doigravanja ABA lige čine Crvena zvezda i Mornar iz Bara.