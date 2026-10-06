Ukinut će se rukometno pravilo koje je naljutilo Petra Metličića

Međunarodna rukometna federacija (IHF) razmatra veliku promjenu pravila koja bi mogla bitno utjecati na moderni rukomet. Riječ je o igri sedam na šest, odnosno mogućnosti da momčad izvadi vratara i uvede dodatnog igrača u napad. Ta bi se opcija već 2027. mogla eksperimentalno ukinuti ili izmijeniti.

Još prije sedam godine Petar Metličić, bivši kapetan hrvatske rukometne reprezentacije bio je bijesan na to pravilo. - Po meni to je pravilo uništilo rukomet, a onaj tko ga je uveo nema pojma o rukometu - naglašavao je tada Metličić.

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Sada je Philippe Bana, predsjednik Francuskog rukometnog saveza (FFHB) i potpredsjednik IHF-a, potvrdio da se unutar Svjetske rukometne federacije ozbiljno raspravlja o pravilu koje je posljednjih godina postalo jedno od najvažnijih taktičkih oružja trenera.

Vijeće IHF-a u siječnju bi trebalo raspravljati o mogućnosti testiranja novih pravila na svjetskim prvenstvima za mlađe dobne kategorije i juniore 2027. godine. Opcije uključuju potpuno ukidanje igre sedam na šest ili njezino dodatno ograničavanje.

Brojni treneri i rukometni stručnjaci okupili su se prošlog tjedna u Kairu tijekom Svjetskog klupskog prvenstva te razgovarali o mogućim promjenama pravila. Tema nije beznačajna jer je igra sedam na šest tijekom posljednjih godina snažno promijenila rukometnu taktiku. Momčadi mogu izvaditi vratara, uvesti sedmog igrača u napad i tako stvoriti brojčanu prednost ili nadoknaditi igrača manje nakon isključenja.

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Upravo je posljednja mogućnost jedan od glavnih razloga zbog kojih se razmišlja o promjeni. Bana je rekao da igra sedam na šest "smanjuje utjecaj isključenja", remeti logiku igre i stvara određenu vrstu neravnopravnosti, posebno zbog situacija u kojima suparnička momčad može pucati prema praznom golu. Konačna odluka nije donesena. Ideja IHF-a je prvo provesti eksperiment, a potom analizirati posljedice eventualne promjene.