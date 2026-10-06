Brojni treneri i rukometni stručnjaci okupili su se prošlog tjedna u Kairu tijekom Svjetskog klupskog prvenstva te razgovarali o mogućim promjenama pravila
Ukinut će se rukometno pravilo koje je naljutilo Petra Metličića
Međunarodna rukometna federacija (IHF) razmatra veliku promjenu pravila koja bi mogla bitno utjecati na moderni rukomet. Riječ je o igri sedam na šest, odnosno mogućnosti da momčad izvadi vratara i uvede dodatnog igrača u napad. Ta bi se opcija već 2027. mogla eksperimentalno ukinuti ili izmijeniti.
Još prije sedam godine Petar Metličić, bivši kapetan hrvatske rukometne reprezentacije bio je bijesan na to pravilo. - Po meni to je pravilo uništilo rukomet, a onaj tko ga je uveo nema pojma o rukometu - naglašavao je tada Metličić.
Sada je Philippe Bana, predsjednik Francuskog rukometnog saveza (FFHB) i potpredsjednik IHF-a, potvrdio da se unutar Svjetske rukometne federacije ozbiljno raspravlja o pravilu koje je posljednjih godina postalo jedno od najvažnijih taktičkih oružja trenera.
Vijeće IHF-a u siječnju bi trebalo raspravljati o mogućnosti testiranja novih pravila na svjetskim prvenstvima za mlađe dobne kategorije i juniore 2027. godine. Opcije uključuju potpuno ukidanje igre sedam na šest ili njezino dodatno ograničavanje.
Brojni treneri i rukometni stručnjaci okupili su se prošlog tjedna u Kairu tijekom Svjetskog klupskog prvenstva te razgovarali o mogućim promjenama pravila. Tema nije beznačajna jer je igra sedam na šest tijekom posljednjih godina snažno promijenila rukometnu taktiku. Momčadi mogu izvaditi vratara, uvesti sedmog igrača u napad i tako stvoriti brojčanu prednost ili nadoknaditi igrača manje nakon isključenja.
Upravo je posljednja mogućnost jedan od glavnih razloga zbog kojih se razmišlja o promjeni. Bana je rekao da igra sedam na šest "smanjuje utjecaj isključenja", remeti logiku igre i stvara određenu vrstu neravnopravnosti, posebno zbog situacija u kojima suparnička momčad može pucati prema praznom golu. Konačna odluka nije donesena. Ideja IHF-a je prvo provesti eksperiment, a potom analizirati posljedice eventualne promjene.
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