Ukrajinska gimnastičarka je dobila hrvatsko državljanstvo: Samo sam počela plakati...

Hrvatska ritmička gimnastika dobila je veliko pojačanje jer je bivša ukrajinska ritmičarka i reprezentativka Anna Pikaliuk (19) dobila hrvatsko državljanstvo i odmah izborila normu za mjesto u hrvatskoj seniorskoj reprezentaciji.

Hrvatski gimnastički savez ovih dana poslao je Svjetskoj gimnastičkoj federaciji zahtjev za Anninu FIG licencu kako bi se pod hrvatskom zastavom mogla natjecati na svim FIG natjecanjima, pa i sljedećeg tjedna na Aura Cupu u Zagrebu (8.-11. 10.).

- Iskreno, bila sam ugodno iznenađena i pomalo šokirana kad mi je je trenerica Nika Crevatini rekla da sam dobila hrvatsko državljanstvo. Ona i moj klub GK Aura nisu me htjeli opterećivati s informacijama oko tog postupka nego su htjeli da budem koncentrirana na svoje treninge. Kad su me zvali i rekli da sam Hrvatica, nisam znala kako reagirati, samo sam plakala. Ali osjećala sam veliku zahvalnost. Zahvalnost prema trenerici Niki, cijelom klubu Aura, Hrvatskom gimnastičkom savezu i Hrvatskom olimpijskom odboru, svima koji su mi pomogli da pokušam ostvariti svoje sportske snove. Moje vrijeme sada kreće, ponosno će Anna Pikaliuk.

Anna je u Hrvatsku i GK Aura došla prije godinu i pol dana, sama, sa samo 18 godina.

- Na početku rata u Ukrajini i mom rodnom Kijevu, s bratom i mamom otišla sam u Beč. Oni su ostali tamo, a ja sam došla raditi u Auru kao trenerica. Jako teško mi je bilo na početku. Nisam znala jezik, nisam imala nikoga svog tu. Ali, trenerica Nika, njezini roditelji, Robert i teta Vesna, dali su mi sve. Ne mogu opisati riječima koliko sam im zahvalna. Oni su postali moja obitelj. Sada kada negdje odem i vraćam se u Zagreb, kažem 'idem kući'. Aura i Hrvatska su pomogli da ponovo imam svoj dom.

Postoji mogućnost da upravo na Aura Cupu prvi put nastupi kao hrvatska reprezentativka, ako licenca stigne na vrijeme. Kakav bi bio osjećaj da se taj trenutak dogodi upravo na turniru njenog kluba, pred domaćom publikom u Zagrebu?

- Nadam se da će se to dogoditi, ali i ako ne dođe licenca do tada, nastupit ću izvan konkurencije.

U hrvatskoj gimnastici već se povlači paralela između Anne i Illije Kovtuna, ukrajinskog gimnastičara koji je dobio hrvatsko državljanstvo i danas nastupa za Hrvatsku. Aura Cup ove godine okuplja više od 500 ritmičarki iz 27 zemalja.