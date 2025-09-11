Ukrajinski novinar: Mudrik je pao jer su mu ubrizgane kravlje stanice izložene spornoj tvari

Ukrajinski nogometaš i igrač Chelsea, Mihajlo Mudrik, i dalje se suočava s procesom koji bi mu mogao ugroziti karijeru. Engleski nogometni savez (FA) službeno ga je optužio za kršenje antidopinških pravila nakon što je u njegovom uzorku pronađena zabranjena supstanca meldonij. Igraču prijeti suspenzija do četiri godine, a njegova obrana temelji se na priči koja uključuje matične stanice krave i fizioterapeuta reprezentacije.

Foto: Zac Goodwin/PRESS ASSOCIATION

Prvo je bio 'bolestan'

Slučaj je započeo krajem studenog 2024. godine. Nakon što je postigao pogodak u pobjedi Chelseaja nad Heidenheimom u Konferencijskoj ligi, Mudrik je izostao iz momčadi. Trener Enzo Maresca njegov je izostanak isprva opravdavao "bolešću" i virozom. Međutim, u prosincu je objavljeno da je 24-godišnji krilni igrač privremeno suspendiran zbog "nepovoljnog nalaza" na rutinskom doping testu.

"Ovo je potpuni šok jer nikada nisam svjesno koristio zabranjene supstance niti kršio pravila", objavio je Mudrik na Instagramu, tvrdeći da je nevin i da se nada brzom povratku na teren. U međuvremenu, proces se odvijao iza zatvorenih vrata. Analiza A uzorka pokazala je prisutnost meldonija, a isti je rezultat potvrdio i B uzorak. To je bio dovoljan dokaz da Engleski nogometni savez u lipnju 2025. podigne službenu optužnicu, čime je slučaj eskalirao, a Mudrikova karijera dovedena u pitanje. Od tog trenutka, zabranjen mu je trening u klupskom centru Cobham te je prepušten individualnom programu kod kuće.

Foto: Zac Goodwin/PRESS ASSOCIATION

Meldonij

U središtu ovog slučaja nalazi se meldonij, lijek za srčane bolesti razvijen 1970. godine u bivšem Sovjetskom Savezu. Iako je u istočnoj Europi, uključujući Ukrajinu, legalan i često dostupan bez recepta, u Velikoj Britaniji i većini zapadnih zemalja nije licenciran. Svjetska antidopinška agencija (WADA) stavila ga je na popis zabranjenih supstanci 2016. godine, klasificirajući ga kao "metabolički modulator".

Meldonij potiče protok krvi i metabolizam, tjerajući tijelo da umjesto masnih kiselina koristi glukozu kao izvor energije. Glukoza je znatno učinkovitije gorivo tijekom intenzivnog napora, što sportašima može omogućiti veću izdržljivost. Također smanjuje nakupljanje mliječne kiseline, čime se ublažava umor i ubrzava oporavak. Prema izumitelju lijeka, sovjetski vojnici su ga koristili tijekom rata u Afganistanu kako bi povećali svoju izdržljivost.

Najpoznatiji slučaj povezan s meldonijem bio je onaj tenisačice Marije Šarapove, koja je 2016. suspendirana na 15 mjeseci. U svijetu dopinga vrijedi pravilo "stroge odgovornosti", što znači da je sportaš isključivo odgovoran za svaku supstancu pronađenu u njegovom tijelu, bez obzira na to kako je tamo dospjela i je li postojala namjera varanja.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Matične stanice

Dok se nogometna javnost pitala kako je zabranjena supstanca dospjela u tijelo igrača koji je u kolovozu prošao doping test, ukrajinski novinar Igor Burbas iznio je teoriju koja je postala središnji dio Mudrikove obrane.

Prema Burbasu, Mudrik je tijekom okupljanja ukrajinske reprezentacije u studenom 2024. osjećao nelagodu koja mu je smetala pri treniranju. Kako bi se ubrzao njegov oporavak i potaknula regeneracija tkiva, primio je injekciju matičnih stanica. Ključni detalj je porijeklo tih stanica. Navodno su dobivene od krave koja je mogla biti izložena meldoniju. Injekciju je, tvrdi Burbas, primijenio fizioterapeut ukrajinske reprezentacije, Igor Porobija. Ovaj postupak ističe se kao "jedini neobičan događaj" u svemu što se Mudriku događalo u posljednjih 18 mjeseci.

Ova teorija nudi objašnjenje za nenamjernu kontaminaciju, što bi moglo biti ključno u pravnoj borbi. Mudrikov tim angažirao je odvjetničku tvrtku Morgan Sports Law, istu onu koja je uspjela smanjiti četverogodišnju suspenziju Paula Pogbe na 18 mjeseci. Izvori navode i da je Mudryk prošao test na detektoru laži kako bi dokazao svoju nevinost.

Foto: Zac Goodwin/PRESS ASSOCIATION

Pravna bitka i budućnost u Chelseaju

Dok Mudrik čeka ishod pravnog procesa, Chelsea se nalazi u nezavidnoj poziciji. Klub je uložio značajan novac u igrača koji sada ne može igrati, a čija je budućnost neizvjesna. U slučaju da suspenzija bude potvrđena, klub ima nekoliko opcija.

Jedna od opcija je raskid ugovora zbog "teškog kršenja pravila", što bi značilo da bi Mudriku isplatili samo 14 dana plaće. Chelsea ima presedan u takvim slučajevima – 2004. godine uručili su otkaz Adrianu Mutuu nakon što je bio pozitivan na kokain, a kasnije su ga i tužili za odštetu od 17 milijuna eura. Druga opcija je zadržati igrača, ali mu značajno smanjiti plaću tijekom trajanja suspenzije, nadajući se da će se nakon isteka kazne vratiti u formu.

Potezi kluba na tržištu sugeriraju da se pripremaju za mogućnost duže suspenzije. Tijekom ljetnog prijelaznog roka doveli su dva krilna igrača, Alejandra Garnacha i Jamieja Gittensa, čime su popunili prazninu na njegovoj poziciji. Čak i ako Mudrik bude oslobođen, čeka ga borba za povratak u prvu momčad.