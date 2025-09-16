Obavijesti

Ulaznice su planule za samo jedan dan! Poljud će biti krcat na derbiju Hajduka i Dinama

Piše Zdravko Barišić,
Ulaznice su planule za samo jedan dan! Poljud će biti krcat na derbiju Hajduka i Dinama
TOP 100 fotografija u 2023. godini | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kako je polovica stadiona 'rezervirana' za godišnje pretplatnike, oko 13-ak tisuća ulaznica bilo je u prodaji za članove kluba, a one su planule u roku od 24 sata

Da će Poljud biti krcat, nije bilo niti upitno, samo je bilo pitanje koliko dugo će ulaznice biti u prodaji, a ona je potrajala točno jedan dan. Hajduk je objavio kako karata više nema za subotnju utakmicu (17 sati) protiv Dinama!

NK Varaždin - HNK Hajduk Split 2:0 01:08
NK Varaždin - HNK Hajduk Split 2:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Kako je oko 17 tisuća sjedalica 'rezervirano' za godišnje pretplatnike, oko 13-ak tisuća ulaznica bilo je u prodaji za članove kluba, a one su planule u roku od 24 sata. Splićani će tako, kao i uvijek, imati gromoglasnu podršku na svom stadionu protiv najljućeg rivala koji ih je početkom svibnja ove godine pobijedio na Poljudu (3-1) i zadao im težak udarac u borbi za naslov prvaka. Neće ni gosti biti bez svojih pristaša, na jugozapadnoj tribini trebalo bi se smjestiti oko 1700 Bad Blue Boysa. 

Gonzalo Garcia sada se ima priliku revanširati i popraviti atmosferu oko kluba koja je narušena nakon poraza od Varaždina (2-0), a ovu utakmicu za priliku za iskupljenje vidi i njegov kolega Mario Kovačević čija je momčad u nedjelju izgubila od Gorice (2-1).

Split: Performans Torcide tijekom susreta Hajduka i Dinama
Split: Performans Torcide tijekom susreta Hajduka i Dinama | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Tko će slaviti u najvećem hrvatskom derbiju, koji će biti prvi za obojicu trenera, doznat ćemo u subotu navečer, a nadamo se kako će se nakon utakmice najviše pričati o majstorskim potezima igrača, golovima i sjajnoj atmosferi.

Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL
Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

 Što se tiče prošlosezonskog omjera između ova dva kluba, Splićani su dvaput slavili, jednom remizirali i jednom izgubili, ali baš taj jedan poraz je bio najbolniji jer se odvio u trenucima žestoke bitke za naslov prvaka. Gennaro Gattuso ga nije uspio vratiti na Poljud. hoće li uspjeti Garcia? Još je rano suditi, ali pobjeda u derbiju definitivno bi bila obećavajući korak prema tom cilju. 

