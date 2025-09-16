Kako je polovica stadiona 'rezervirana' za godišnje pretplatnike, oko 13-ak tisuća ulaznica bilo je u prodaji za članove kluba, a one su planule u roku od 24 sata
Ulaznice su planule za samo jedan dan! Poljud će biti krcat na derbiju Hajduka i Dinama
Da će Poljud biti krcat, nije bilo niti upitno, samo je bilo pitanje koliko dugo će ulaznice biti u prodaji, a ona je potrajala točno jedan dan. Hajduk je objavio kako karata više nema za subotnju utakmicu (17 sati) protiv Dinama!
Kako je oko 17 tisuća sjedalica 'rezervirano' za godišnje pretplatnike, oko 13-ak tisuća ulaznica bilo je u prodaji za članove kluba, a one su planule u roku od 24 sata. Splićani će tako, kao i uvijek, imati gromoglasnu podršku na svom stadionu protiv najljućeg rivala koji ih je početkom svibnja ove godine pobijedio na Poljudu (3-1) i zadao im težak udarac u borbi za naslov prvaka. Neće ni gosti biti bez svojih pristaša, na jugozapadnoj tribini trebalo bi se smjestiti oko 1700 Bad Blue Boysa.
Gonzalo Garcia sada se ima priliku revanširati i popraviti atmosferu oko kluba koja je narušena nakon poraza od Varaždina (2-0), a ovu utakmicu za priliku za iskupljenje vidi i njegov kolega Mario Kovačević čija je momčad u nedjelju izgubila od Gorice (2-1).
Tko će slaviti u najvećem hrvatskom derbiju, koji će biti prvi za obojicu trenera, doznat ćemo u subotu navečer, a nadamo se kako će se nakon utakmice najviše pričati o majstorskim potezima igrača, golovima i sjajnoj atmosferi.
Što se tiče prošlosezonskog omjera između ova dva kluba, Splićani su dvaput slavili, jednom remizirali i jednom izgubili, ali baš taj jedan poraz je bio najbolniji jer se odvio u trenucima žestoke bitke za naslov prvaka. Gennaro Gattuso ga nije uspio vratiti na Poljud. hoće li uspjeti Garcia? Još je rano suditi, ali pobjeda u derbiju definitivno bi bila obećavajući korak prema tom cilju.
