Ultimativno atletsko prvenstvo u Budimpešti je počelo, a cifre za pobjednike su vrtoglave...

Prvi dan inauguralnog Ultimativnog atletskog prvenstva koje se održava u Budimpešti donio je u gotovo svim disciplinama pobjede favorita. Sjajna je bila utrka atletičara na 110 metara s preponama u kojoj je svjetski rekorder Ja'Kobe Tharp sa 12.94 sekundi za samo jednu stotinku nadvisio svjetskog prvaka Cordella Tincha.

Foto: Aleksandra Szmigiel

I u utrci atletičarki na 100 metara s preponama najbolja je bila svjetska rekorderka Masai Russell sa 12.22 ispred Nigerijke Tobi Amusan sa 12.34 i Nizozemke Nadine Visser sa 12.39.

Foto: Aleksandra Szmigiel

Armand Duplantis očekivano je trijumfirao u skoku s motkom s odličnih 6.20 metara, ali opet mu je Grk Emmanouil Karalis bio dostojan suparnik sa 6.15m.

Foto: Aleksandra Szmigiel

Vladarica ženskog visa Ukrajinka Jaroslava Mahučih svojoj je kolekciji uspjeha dodala i ovaj skokom od 1.99m ispred Australki Nicole Olyslagers, koja je bila druga sa 1.95m, te Eleanor Patterson, koja je sa 1.91m podijelila treće mjesto sa Srpkinjom Angelinom Topić.

Foto: Aleksandra Szmigiel

Norvežanin Jakob Ingebrigtsen slavio je na 5000 metara s vremenom 12:59.24 minuta svladavši svog velikog rivala Amerikanca Colea Hockera koji je bio drugi sa 13:00.05.

Foto: Bernadett Szabo

Ulogu favorita nije opravdao Kanađanin Ethan Katzberg koji je ostao bez rezultata u bacanju kladiva pa je slavio Nijemac Merlin Hummel sa 81.46m, drugi je bio domaći predstavnik Bence Halasz sa 80.30m, a treći Ukrajinac Mihajlo Kohan sa 78.90m.

Foto: Marton Monus

Na Ultimativnom prvenstvu pobjeda vrijedi 150.000 dolara, drugo mjesto 75.000, a treće 40.000 dolara. U subotu će u polufinalu utrke na 800 metara nastupiti i jedini hrvatski predstavnik u Budimpešti, europski doprvak Marino Bloudek.