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ATLETSKI SPEKTAKL

Ultimativno atletsko prvenstvo u Budimpešti je počelo, a cifre za pobjednike su vrtoglave...

Piše HINA, Ivan Kužela,
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Ultimativno atletsko prvenstvo u Budimpešti je počelo, a cifre za pobjednike su vrtoglave...
Foto: Aleksandra Szmigiel
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U Budimpešti se održava atletski spektakl! Favoriti su dominirali, a pobjednici uzeli impresivni novac. Hrvatski predstavnik Marino Bloudek natječe se u subotu

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Prvi dan inauguralnog Ultimativnog atletskog prvenstva koje se održava u Budimpešti donio je u gotovo svim disciplinama pobjede favorita. Sjajna je bila utrka atletičara na 110 metara s preponama u kojoj je svjetski rekorder Ja'Kobe Tharp sa 12.94 sekundi za samo jednu stotinku nadvisio svjetskog prvaka Cordella Tincha.

2026 World Athletics Ultimate Championships
Foto: Aleksandra Szmigiel

I u utrci atletičarki na 100 metara s preponama najbolja je bila svjetska rekorderka Masai Russell sa 12.22 ispred Nigerijke Tobi Amusan sa 12.34 i Nizozemke Nadine Visser sa 12.39. 

2026 World Athletics Ultimate Championships
Foto: Aleksandra Szmigiel

Armand Duplantis očekivano je trijumfirao u skoku s motkom s odličnih 6.20 metara, ali opet mu je Grk Emmanouil Karalis bio dostojan suparnik sa 6.15m.

2026 World Athletics Ultimate Championships
Foto: Aleksandra Szmigiel

Vladarica ženskog visa Ukrajinka Jaroslava Mahučih svojoj je kolekciji uspjeha dodala i ovaj skokom od 1.99m ispred Australki Nicole Olyslagers, koja je bila druga sa 1.95m, te Eleanor Patterson, koja je sa 1.91m podijelila treće mjesto sa Srpkinjom Angelinom Topić.

2026 World Athletics Ultimate Championships
Foto: Aleksandra Szmigiel

Norvežanin Jakob Ingebrigtsen slavio je na 5000 metara s vremenom 12:59.24 minuta svladavši svog velikog rivala Amerikanca Colea Hockera koji je bio drugi sa 13:00.05. 

2026 World Athletics Ultimate Championships
Foto: Bernadett Szabo

Ulogu favorita nije opravdao Kanađanin Ethan Katzberg koji je ostao bez rezultata u bacanju kladiva pa je slavio Nijemac Merlin Hummel sa 81.46m, drugi je bio domaći predstavnik Bence Halasz sa 80.30m, a treći Ukrajinac Mihajlo Kohan sa 78.90m.

2026 World Athletics Ultimate Championships
Foto: Marton Monus

Na Ultimativnom prvenstvu pobjeda vrijedi 150.000 dolara, drugo mjesto 75.000, a treće 40.000 dolara. U subotu će u polufinalu utrke na 800 metara nastupiti i jedini hrvatski predstavnik u Budimpešti, europski doprvak Marino Bloudek.

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