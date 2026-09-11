U Budimpešti se održava atletski spektakl! Favoriti su dominirali, a pobjednici uzeli impresivni novac. Hrvatski predstavnik Marino Bloudek natječe se u subotu
Ultimativno atletsko prvenstvo u Budimpešti je počelo, a cifre za pobjednike su vrtoglave...
Prvi dan inauguralnog Ultimativnog atletskog prvenstva koje se održava u Budimpešti donio je u gotovo svim disciplinama pobjede favorita. Sjajna je bila utrka atletičara na 110 metara s preponama u kojoj je svjetski rekorder Ja'Kobe Tharp sa 12.94 sekundi za samo jednu stotinku nadvisio svjetskog prvaka Cordella Tincha.
I u utrci atletičarki na 100 metara s preponama najbolja je bila svjetska rekorderka Masai Russell sa 12.22 ispred Nigerijke Tobi Amusan sa 12.34 i Nizozemke Nadine Visser sa 12.39.
Armand Duplantis očekivano je trijumfirao u skoku s motkom s odličnih 6.20 metara, ali opet mu je Grk Emmanouil Karalis bio dostojan suparnik sa 6.15m.
Vladarica ženskog visa Ukrajinka Jaroslava Mahučih svojoj je kolekciji uspjeha dodala i ovaj skokom od 1.99m ispred Australki Nicole Olyslagers, koja je bila druga sa 1.95m, te Eleanor Patterson, koja je sa 1.91m podijelila treće mjesto sa Srpkinjom Angelinom Topić.
Norvežanin Jakob Ingebrigtsen slavio je na 5000 metara s vremenom 12:59.24 minuta svladavši svog velikog rivala Amerikanca Colea Hockera koji je bio drugi sa 13:00.05.
Ulogu favorita nije opravdao Kanađanin Ethan Katzberg koji je ostao bez rezultata u bacanju kladiva pa je slavio Nijemac Merlin Hummel sa 81.46m, drugi je bio domaći predstavnik Bence Halasz sa 80.30m, a treći Ukrajinac Mihajlo Kohan sa 78.90m.
Na Ultimativnom prvenstvu pobjeda vrijedi 150.000 dolara, drugo mjesto 75.000, a treće 40.000 dolara. U subotu će u polufinalu utrke na 800 metara nastupiti i jedini hrvatski predstavnik u Budimpešti, europski doprvak Marino Bloudek.
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