Umjesto u Osijeku, na kupanju! Kakva je to poruka igračima?!

Za razliku od nekoliko prethodnih sezona u koje je momčad Hajduka dobro startala zahvaljujući financijskoj stabilnosti, dobroj pripremi, na vrijeme posloženoj momčadi te uobičajenoj ljetnoj euforiji i podršci navijača, ove godine slika kluba na početku sezone posve je drugačija.

Ne samo zbog debakla u Osijeku i mršave pobjede nad Slavijom, nego i zbog ukupne atmosfera u i oko kluba, koja je sve samo ne dobra i poticajna.

A slična je atmosfera i u svlačionici, u kojoj je prometno kao na kolodvoru, neki igrači su tek stigli, drugi što prije žele otići, a trećih se neuspješno pokušavaju riješiti.

Hajduk je uoči sezone dobio novog predsjednika Jasmina Huljaja, čija je Uprava pala na prvom testu, travnjak Poljuda je u katastrofalnom stanju, a gotovo mjesec dana nakon završetka Ultre još uvijek se ne zna tko je za to odgovoran.

- Mi smo napravili sve što je po ugovoru bilo predviđeno, za sve ostalo morate pitati Hajduk – kratko nam je kazao organizator Ultre Joe Bašić.

U prošle godine potpisanom ugovoru Ultra se uz sponzorstvo i naknadu za korištenje stadiona, obvezala isplatiti i 1.5 milijun kuna na ime oštećenja travnjaka, što je dovoljno za njegovu zamjenu. U Hajduku smo pokušali dobiti odgovor zašto je travnjak u katastrofalnom stanju, no iz par rečenica odgovora teško je nešto pametno iščitati.

- Ugovorom je predviđena naknada štete ukoliko se travnjak ne vrati u prvobitno stanje. Iznos je poslovna tajna, ali u biti ovisi o potrebnim radnjama da bi se travnjak vratio u prvobitno stanje. U toku je financijsko zatvaranje projekta, više je sudionika, i za sada sve teče predviđenom dinamikom.

Mijenjanje travnjaka svake godine nije idealno rješenje, a ni financijski najisplativije, njemu se pristupa samo ako iscrpimo sva moguća rješenja. Sanaciji smo pristupili odmah nakon završetka Ultre i ona je u odgovornosti vodstva Ultre. Ovih dana ćemo imati sastanak u cilju utvrđivanja uspješnosti sanacije i sljedećih potrebnih koraka.

I to je to. Tek će se održati sastanak, na kojem će se utvrditi uspješnost sanacije i sljedeći koraci. Kao da za to nije dovoljno baciti pogled na teren, bolje rečeno na oranicu koja je ostala iza festivala. I za to ''izvući uši'' direktoru stadiona Anti Kokanu, jer mu ovo nije prvi propust. Uostalom, Hajduku je osnovna djelatnost nogomet, a špica sezone do početka listopada, tako da se šteta više ni ne da popraviti, a milijun kuna uštede će im malo značiti ako sezona krene u krivom smjeru.

Prvi potezi novog predsjednika potvrđuju najave kako će njegov prioritet biti rezanje budžeta i štednja. Rezanjem troškova, prodajom igrača, raskidima ugovora..., nije važno kako, ali ni zašto. Znači li to da je Hajduk opet zaronio u minus, i kako je to moguće kad je nedugo prije odlaska bivši predsjednik Ivan Kos objavio financijsko izvješće u kome je stajalo kako je Hajduk u plusu 40 milijuna kuna, te je na taj iznos plaćen i porez. Znači li to da financijsko izvješće nije bilo točno, ili je Jasmina Huljaja jednostavno uhvatila panika da, za razliku od Kosa, dosadašnju razinu rashoda neće moći pokriti prihodima?

Novi predsjednik se očito još nije snašao, a ni ostali čelnici kluba mu nisu baš pomogli. Hajduk je već neko vrijeme u krizi rukovođenja koja se zorno oslikala i na utakmici u Osijeku. Uobičajeno je da svečana loža bude puna čelnika kluba, od predsjednika, preko članova NO..., no u prvoj prvenstvenoj utakmici sezone u Osijeku s momčadi nije bio nitko od vodstva kluba! Nitko, ni predsjednik, ni članovi NO..., tek sportski direktor Saša Bjelanović, nutricionistkinja Dragana Olujić te prekobrojni u zapisniku Ante Palaversa. Bivšeg predsjednika Ivana Kosa više ne računamo pod službene osobe Hajduka.

Kakvu su poruku odlaskom na odmor i kupanje na Hvar umjesto u Osijek s momčadi čelnici kluba poslali igračima i stožeru? Sigurno ne da čvrsto stoje iza njih... Sličnu poruku šalju i kadroviranjem.

Svi igrači dovedeni u mandatu bivšeg sportskog direktora Marija Branca su nepoželjni, pošto – poto ih se žele riješiti, makar i besplatno, pa i igrom živaca koju trenutno vode s Markom Futacsom.

A tek pojačanja. Nakon četiri godine u kojima je Hajduka stizao na prag Europske lige, i svake godine gradio sve jaču momčad, sada bi europski iskorak i domaći trofej trebali garantirati Ivanovski, Beširović, Jairo, Vučur, Šehić, Mikulić...

Sve su to sličice koje oslikavaju trenutno stanje u klubu, koje je daleko od očekivanog uoči početka sezone u kojoj se očekuje rezultatski iskorak.

- Svaki djelatnik i igrač Hajduka rade za trofej, to je cilj ove sezone – kazao je Željko Kopić. Živi bili pa vidjeli.

Već u prvom kolu Hajduk je dobio i jasnu poruku da se ništa nije promijenilo u okruženju u kome već dugo egzistira. Nastavilo se šikaniranje njegovih navijača iz ranijih sezona, opet su na Gradski vrt ulazili sve do kraja prvog poluvremena, a na terenu su oštećeni za kazneni udarac te ostali bez dvojice teško ozlijeđenih igrača Duke i Nižića.

U ligi u kojoj je moguće da delegat utakmice bude član skupštine kluba koji igra u toj istoj ligi, u ligi u kojoj je moguće da jedna momčad tek u devetom kolu odigra utakmicu van svog grada, Hajduk mora biti dvostruko jači od ostalih da bude konkurentan za trofej. A Hajduk ne da nije dvostruko jači, nego je i dvostruko slabiji od konkurenata.

I to ne samo zbog toga jer to diktira okruženje u kome egzistira, nego i zbog vlastitih gluposti i propusta.