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BIJESAN NA ODLUKU

Umjetnik iz BiH sjajnim crtežima poslao podršku 'vatrenima': 'Neka suci broje srebrnjake...'

Piše Jakov Drobnjak,
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Umjetnik iz BiH sjajnim crtežima poslao podršku 'vatrenima': 'Neka suci broje srebrnjake...'
Foto: Midhat Kapetanović/Facebook
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Hrvatska ispala nakon VAR-šoka, a Midhat Kapetanović brutalnim crtežima bocnuo suce i Fifu

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Ispala je Hrvatska sa Svjetskog prvenstva. Bolno, vjerojatno najbolnije moguće. Joško Gvardiol zabio je Portugalu za 2-2 na samom kraju utakmice, a onda su VAR i suci sve "ukrali". Senzor u lopti detektirao je kosu Igora Matanovića i suđeno je zaleđe. Kontroverzna odluka koja je podijelila svjetske komentatore i navijače, a Hrvate bacila u očaj.

Podrška Hrvatskoj stigla je i od susjednih zemalja, a posebno se istaknuo poznati bosanskohercegovački umjetnik Midhat Kapetanović, koji je s dva sjajna crteža rekao što misli o odluci norveškog suca, VAR tehnologiji i činjenici da je minimalan dodir kose odlučio sudbinu Hrvatske.

- Neka suci broje svojih trideset srebrenjaka; zmajevi znaju prepoznati vatru kad je vide! - napisao je na prvoj objavi.

- Dragi susjedi, mi u Bosni imamo izreku: "Hrđavom k***u i dlake smetaju - napisao je na drugom crtežu.

Oba crteža su fantastična, a detalj na škarama na kojima piše Fifa posebno pogađa. 

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