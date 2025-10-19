Karijeru je započeo u NK Zagorcu iz Krapine, odličnim nastupima je postao pouzdan golman kojeg je krasila iznimna hrabrost, a u još je igrao za Samobor, zaprešićki Inter i Varteks
POČIVAO U MIRU
Umro bivši golman Varteksa i ikona HNL-a Željko Rumbak (56)
Čitanje članka: < 1 min
Nakon duge i teške bolesti, u 57. godini preminuo je Željko 'Deda' Rumbak, nekadašnji golman i trener iz Zagorja te ikona HNL-a.
Karijeru je započeo u NK Zagorcu iz Krapine, odličnim nastupima je postao pouzdan golman kojeg je krasila iznimna hrabrost, a u još je igrao za Samobor, zaprešićki Inter i Varteks.
Nakon igračke, nastavio je s trenerskom karijerom u Interu, nastavio u Sesvetama i Dinamu II kao trener golmana, a svojevremeno je bio i dio stožera hrvatske U17 reprezentacije.
