POČIVAO U MIRU

Umro bivši golman Varteksa i ikona HNL-a Željko Rumbak (56)

Karijeru je započeo u NK Zagorcu iz Krapine, odličnim nastupima je postao pouzdan golman kojeg je krasila iznimna hrabrost, a u još je igrao za Samobor, zaprešićki Inter i Varteks

Nakon duge i teške bolesti, u 57. godini preminuo je Željko 'Deda' Rumbak, nekadašnji golman i trener iz Zagorja te ikona HNL-a. 

Nakon igračke, nastavio je s trenerskom karijerom u Interu, nastavio u Sesvetama i Dinamu II kao trener golmana, a svojevremeno je bio i dio stožera hrvatske U17 reprezentacije.

