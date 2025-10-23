Obavijesti

POČIVAO U MIRU

Umro bivši nogometaš Hajduka i Osijeka Josip Lukačević (41)

Piše Josip Tolić,
Umro bivši nogometaš Hajduka i Osijeka Josip Lukačević (41)
Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Nogometni svijet u šoku! Josip Lukačević, bivši igrač Hajduka, iznenada preminuo u 42. godini. Klub UFC Croatia Salzburg oprostio se dirljivom objavom

Tužna vijest potresla je domaću i austrijsku nogometnu scenu. Bivši nogometaš i trener Josip Lukačević preminuo je iznenada u 42. godini života. Vijest je potvrdio njegov posljednji klub, UFC Croatia Salzburg, ostavivši brojne prijatelje i obožavatelje u šoku.  Kako se doznaje, Lukačević je preminuo od posljedica moždanog udara na nogometnom terenu.

Klub se od svog trenera, igrača i prijatelja oprostio dirljivom objavom uz njegovu crno-bijelu fotografiju. "Teška srca moramo objaviti da nas je naš trener, igrač i prijatelj Josip Lukačević danas, potpuno neočekivano i prerano, zauvijek napustio", stoji na početku objave.

Rođen je 3. studenog 1983. u Brčkom, a karijera mu je započela u Orašju. Za Hajduk je odigrao četiri prijateljske utakmice, a najveći trag ostavio u u Cibaliji i Osijeku, odigravši 78 utakmica u HNL-u. Bio je i u BiH, Rusiji, a karijeru je završio tamo gdje ju je i počeo, u Orašju. Ima i jedan nastup za bosanskohercegovačku reprezentaciju.

Nakon profesionalne karijere, preselio se u Austriju gdje je nastavio igrati i na kraju postao trener u UFC Croatia Salzburg. "Svojim znanjem, karakterom i osjećajem oblikovao je našu momčad u ono što je danas: uigran tim koji se može nositi sa svakim protivnikom", napisali su iz kluba, ističući kako je prošle zime preuzeo trenersku poziciju i odmah osvojio prvi naslov u povijesti kluba.

