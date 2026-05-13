Umro je Jason Collins, prvi NBA igrač koji je objavio da je gay

Bivši NBA košarkaš Jason Collins (47) i prvi otvoreni gay u NBA-ju, umro je u 47. godini života saamo šest mjeseci nakon što je objavio da se bori s tumorom mozga. Collins je u prosincu u emotivnom pismu ESPN-u otkrio da mu je dijagnosticiran jedan od najagresivnijih oblika raka.

Njegova obitelj je još u rujnu objavila da Collins ima zdravstvenih problema, a onda se oko cijele situacije oglasio i sam Collins.

- Prije nekoliko mjeseci, moja obitelj objavila je kratko priopćenje u kojem je stajalo da imam tumor na mozgu. Bilo je jednostavno, ali namjerno nejasno. Ali sada je vrijeme da ljudi čuju izravno od mene. Imam glioblastom stadija 4, jedan od najsmrtonosnijih oblika raka mozga. Pojavio se nevjerojatno brzo - objasnio je.

Collins je ušao u povijest u travnju 2013. godine kada je u časopisu Sports Illustrated otvoreno priznao da je homoseksualac postavši prvi otvoreno homoseksualni aktivni sportaš u bilo kojoj od četiri glavne sjevernoameričke profesionalne sportske lige. Tijekom karijere je 13 sezona proveo igrajući u NBA-u. Igrao je za New Jersey Netse s kojima je dva puta izborio finale 2002. i 2003. godine. Tamo je igrao sedam godina, točnije, od 2001. do 2008. Kasnije je igrao za Memphis Grizzliese, Minnesota Timberwolvese, Atlanta Hawkse, Boston Celticse, Washington Wizardse i Brooklyn Netse.

Prije nego što se oprostio od profesionalne košarke, postao je i prvi otvoreno gay košarkaš koji je zaigrao u NBA utakmici u dresu Brooklyn Netsa. Karijeru je završio u studenom 2014.