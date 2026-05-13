Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAKON BORBE S TUMOROM

Umro je Jason Collins, prvi NBA igrač koji je objavio da je gay

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Umro je Jason Collins, prvi NBA igrač koji je objavio da je gay
Foto: Profimedia

Umro je u 47. godini života saamo šest mjeseci nakon što je objavio da se bori s tumorom mozga. Collins je u prosincu u emotivnom pismu ESPN-u otkrio da mu je dijagnosticiran jedan od najagresivnijih oblika raka

Admiral

Bivši NBA košarkaš Jason Collins (47) i prvi otvoreni gay u NBA-ju, umro je u 47. godini života saamo šest mjeseci nakon što je objavio da se bori s tumorom mozga. Collins je u prosincu u emotivnom pismu ESPN-u otkrio da mu je dijagnosticiran jedan od najagresivnijih oblika raka.

Njegova obitelj je još u rujnu objavila da Collins ima zdravstvenih problema, a onda se oko cijele situacije oglasio i sam Collins. 

- Prije nekoliko mjeseci, moja obitelj objavila je kratko priopćenje u kojem je stajalo da imam tumor na mozgu. Bilo je jednostavno, ali namjerno nejasno. Ali sada je vrijeme da ljudi čuju izravno od mene. Imam glioblastom stadija 4, jedan od najsmrtonosnijih oblika raka mozga. Pojavio se nevjerojatno brzo - objasnio je. 

Collins je ušao u povijest u travnju 2013. godine kada je u časopisu Sports Illustrated otvoreno priznao da je homoseksualac postavši prvi otvoreno homoseksualni aktivni sportaš u bilo kojoj od četiri glavne sjevernoameričke profesionalne sportske lige. Tijekom karijere je 13 sezona proveo igrajući u NBA-u. Igrao je za New Jersey Netse s kojima je dva puta izborio finale 2002. i 2003. godine. Tamo je igrao sedam godina, točnije, od 2001. do 2008. Kasnije je igrao za Memphis Grizzliese, Minnesota Timberwolvese, Atlanta Hawkse, Boston Celticse, Washington Wizardse i Brooklyn Netse.

Prije nego što se oprostio od profesionalne košarke, postao je i prvi otvoreno gay košarkaš koji je zaigrao u NBA utakmici u dresu Brooklyn Netsa. Karijeru je završio u studenom 2014. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Bivša odbojkašica fotkom je srušila društvene mreže. Neki smatraju da je otkrila previše...
VRUĆA KAYLA

FOTO Bivša odbojkašica fotkom je srušila društvene mreže. Neki smatraju da je otkrila previše...

Kayla Simmons (30) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
FOTO Putinova ljubimica imala je velike planove. Morala je na operaciju i tu joj je počeo pakao
VELIKA GIMNASTIČKA NADA

FOTO Putinova ljubimica imala je velike planove. Morala je na operaciju i tu joj je počeo pakao

Lala Kramarenko, nekadašnja nada ritmičke gimnastike, sada se bori s posljedicama političkih zabrana i liječničke pogreške. Njena sportska budućnost postaje sve neizvjesnija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026