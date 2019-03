Umro je legendarni King Kong: Na vrhuncu je imao 200 kg...

Legendarni američki kečer Christopher Alan Pallies, poznatiji kao King Kong Bundy preminuo je u 61. godini. Vijest je objavio njegov veliki prijatelj, David Herro. Uzrok smrti nije poznat.

- Danas smo ostali bez legende i čovjeka koji mi je bio obitelj. Počivaj u miru Chris. Volimo te. Hvala što si vjerovao u mene - napisao je na Twitteru.

Today we lost a Legend of a performer and someone that I considered family. @RealKKBundy Rest In Peace my friend. Thank you for believing in me. #KingKongBundy pic.twitter.com/b53l4xjhGi — David Herro (@DavidHerro) March 5, 2019

Bundy je rođen u New Jerseyju, a najpoznatiji je po svojoj borbi s Hulkom Hoganom na turniru Wrestlemania 2 koja se održala 1986. godine. Bundy je tada izgubio u meču za naslov u čeličnom kavezu, ali si je osigurao status legende.

Bio je visok 193 centimetara, a na vrhuncu karijere je težio nevjerojatnih 200 kilograma. U povijest se upisao već u svojoj prvoj borbi na WrestleManiji kada je za samo devet sekundi slomio SD Jonesa, što je bio najbrži meč sve do 2008. godine.

U WWF-u je debitirao u ožujku 1981, a od ringa se oprostio 2007. godine nakon poraza od Jima Duggana.

Hate to hear about the passing of King Kong Bundy. He was so cool to me when I walked in that @WWE dressing room as an absolute nobody in 1986. — Mick Foley (@RealMickFoley) March 5, 2019

RIP my friend. Thanks for your humor and kindness. #KingKongBundy pic.twitter.com/MdzLtvyy6S — Hurricane Helms (@ShaneHelmsCom) March 5, 2019

OMG can’t hardly believe my friend Chris Pallies aka King Kong Bundy has passed away. Very sad news he was a kind soul. Rest In Peace Brother until we meet again. — Brutus Beefcake (@brutusbeefcake_) March 5, 2019

So sad to learn of King Kong Bundy passing away. A true legendary big man who paved the way for a lot of us. A true gentleman and so kind to be around. God bless you. pic.twitter.com/iDyZR865mD — Abyss (@TherealAbyss) March 5, 2019

Bundy je bio velika zvijezda u Sjedinjenim Američkim Državama, a pamtimo ga i po pojavljivanju u legendarnom sitcomu Bračne vode. Vjeruje se da je glavni glumac Al Bundy, kojeg je utjelovio Ed O'Neill, nazvan upravo po njemu.