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TUŽNA VIJEST

Umro Zlatko Žagmešter (83), jedan od najboljih hrvatskih rukometaša u povijesti...

Piše 24sata,
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Umro Zlatko Žagmešter (83), jedan od najboljih hrvatskih rukometaša u povijesti...
Foto: HRS
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Bio je "fanatik" treninga i rada, poznat po izuzetnoj fizičkoj spremi, visokom i snažnom skok-šutu. Bio je i ostao jedini rukometaš s područja bivše države koji je redovno postizao golove s 12 do 14 metara udaljenosti

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Nakon duge i teške bolesti, preminuo je Zlatko Žagmešter (83), jedan od najvećih rukometaša u povijesti Hrvatske. 

Rodio se u Zagrebu 6. srpnja 1943. godine i u sportskoj karijeri postavio i ostavio iza sebe brojne rekorde koje nitko nije uspio srušiti na ovim prostorima.

Već s 14 godina ulazi u RK Zagreb i postaje najmlađi igrač u povijesti prvenstva bivše države. Njegov munjeviti uspon nastavlja se u RK Prvomajska (kasnije RK Medveščak), s kojim osvaja naslove državnog prvaka i kupa, igrajući i povijesno finale Kupa europskih prvaka 1965. Njegov nevjerojatni talent ubrzo je prerastao lokalne okvire. Sa samo 19 godina postao je najmlađi član seniorske reprezentacije Jugoslavije u povijesti. Na Svjetskom prvenstvu u Pragu 1964., ugledno češko "Rude Pravo" proglašava ga najvećom nadom svjetskoga prvenstva, a "Československy sport" uvrštava ga u idealnu sedmorku svijeta, uz bok najvećim rukometnim ikonama tog doba. Kao dvadesetogodišnjak dobiva poziv u reprezentaciju svijeta, piše HRS.

Radom, znanjem i sportskim iskustvom mnogo je doprinio razvoju rukometa u Hrvatskoj, Francuskoj i Njemačkoj. Izuzetno bogato rukometno znanje, Zlatko Žagmešter, za prijatelje Žaga, svesrdno je prenosio je na mlađe dobne kategorije. On je znao prepoznati talente, ali isto tako i utjecati na uključivanje djece od najmlađe dobi u sport, a posebno rukomet. Svojim djelovanjem i danas je pojam sportske pripreme i zalaganja na treningu i utakmicama.

Zagreb: Dodjeljene nagrada za sport "Franjo Bucar"
Zagreb: Dodjeljene nagrada za sport "Franjo Bucar" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Bio je "fanatik" treninga i rada, poznat po izuzetnoj fizičkoj spremi, visokom i snažnom skok-šutu. Bio je i ostao jedini rukometaš s područja bivše države koji je redovno postizao golove s 12 do 14 metara udaljenosti. I dan-danas ostao je jedini rukometaš koji je u devet godina profesionalne karijere postigao više od 5000 golova. Igrao je za Dinamo, Prvomajsku, Medveščak, Zagreb, Solingen i Mulhouse. Dvaput je igrao finale Kupa prvaka, oba izgubio, a od velikih natjecanja ima broncu sa SP-a 1970. Trebao je imati i zlatnu medalju s Igara u Münchenu 1972. godine, ali kako život često piše neobične priče, tadašnji izbornik nije ga vodio u München.

Dobitnik je i godišnje Državne nagrade za sport; Franjo Bučar 2023., a iste godine dobio je i nagradu HOO-a Matija Ljubek.

Počivao u miru.

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