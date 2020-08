Unatoč koroni u Hrvatskoj će se igrati EP: 'Uvjeti su vrlo strogi'

<p>Od 22. do 30. kolovoza u Osijeku i Zenici održat će se Europsko juniorsko prvenstvo U19 za odbojkašice na kojem će nastupiti 12 ekipa među kojima i Hrvatska.</p><p>Bit će to prvo veliko europsko natjecanje nakon pauze uzrokovane pandemijom korona virusa.</p><p>- Europsko prvenstvo će se odvijati u vrlo strogim uvjetima, po pravilima i protokolu koje je propisala Europska odbojkaška federacija. Samo natjecanje u potpunosti je zatvoreno za gledatelje i medije. Ulaz u dvoranu omogućen je samo igračima, članovima stručnih stožera i osobama iz organizacije koje su prošle testiranje te moraju imati negativan rezultat na COVID-19 - kazala je direktorica Hrvatskog odbojkaškog saveza <strong>Valentina Bifflin</strong>.</p><p>- Sportašice su poprilično izolirane, svaka ekipa u hotelu ima svoj kat, jedu u odvojenim prostorijama. Na svakom katu imamo posebne sobe koje su pripremljene za eventualne pozitivne slučajeve i izolaciju. Uz nas je cijelo vrijeme prisutna osoba iz Epidemiološkog zavoda Grada Osijeka i Osječko- baranjske županije te isto tako i predstavnik liječničke komisije Europske odbojkaške federacije koji nadgleda tijek natjecanja i prati da se svi pridržavaju propisanih mjera. Nadamo se i vjerujemo da će sve proći u najboljem redu - dodala je.</p><h2>'Brzo smo se prilagodili okolnostima'</h2><p>Prvenstvo se održava u organizaciji Hrvatskog odbojkaškog saveza, a uz podršku Ministarstva turizma i sporta te Grada Osijeka.</p><p>- Pokazali smo da smo spremni relativno brzo prilagoditi se novim okolnostima. O tome govori i činjenica da je ovo već drugo natjecanje koje pripremamo u Osijeku u ovim posebnim epidemiološkim uvjetima. Bitno je naglasiti da je Grad Osijek grad sporta u kojem ima puno profesionalnih i amaterskih sportaša, a većina građana prati i živi sport. Svi oni koji dolaze u Osijek na sportska natjecanja osjećaju se ugodno i postižu odlične rezultate. Nadamo se da će tako biti i na ovom prvenstvu koje pokazuje odmjerenost, odgovornost i posebnost - izjavio je zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka <strong>Boris Piližota</strong>.</p><p>Europsko prvenstvo će 22. kolovoza u 15 sati u osječkoj dvorani Gradski vrt otvoriti Turska i Bugarska. Hrvatska juniorska vrsta prvu utakmicu igrat će istog dana protiv reprezentacije Francuske u 17.30.</p><p>Nakon Francuske, mlade hrvatske odbojkašice će igrati protiv Njemačka (22. kolovoza), Turske (24. kolovoza), Bugarske (26. kolovoza), te Rusije (27. kolovoza). U drugoj skupini u Zenici igrat će Bosna i Hercegovina, Italija, Srbija, Slovačka, Bjelorusija i Poljska.</p><p>Dvije najbolje ekipe iz svake skupine nastavit će borbu za medalje u Zenici, dok će trećeplasirane i četvrtoplasirane ekipe razigravati od 5. do 8. mjesta u Osijeku.</p><h2>'Trenirale su mjesec dana'</h2><p>Hrvatske reprezentativke su u Osijeku pod posebim uvjetima trenirale proteklih mjesec dana, a ostale ekipe koje će tamo igrati Europsko prvenstvo stižu u četvrtak. Juniorke Hrvatske vjeruju kako će im upravo dvorana Gradski vrt donijeti jedno od prva dva mjesta koje ih vodi na U20 Svjetsko prvenstvo 2021. godine. </p><p>- Uvjeti za rad su savršeni. Sigurnosne mjere malo su promijenile tijek treniranja no mi to ne osjećamo previše. Treniramo dva puta dnevno, a nakon toga u hotelu pazimo na socijalnu distancu. Očekujemo službenu potvrdu negativnih testova igračica na COVID-19 i vjerujemo da će sve proći u najboljem redu. Imamo 12 igračica koje su spremne dati najbolje od sebe i ostvariti lijep rezultat - kazao je izbornik Saša Ivanišević, dok je kapetanica reprezentacije Mirta Freund dodala:</p><p>- Stanje u ekipi je odlično. Očekivanja su velika, želja nam je pokazati se u najboljem svjetlu. Imamo poprilično tešku skupinu, ali dobro smo se pripremile i smatram da možemo igrati sa svim ekipama.</p><p>Za Hrvatsku će igrati Mirta Freund, Zorana Brčić, Karla Antunović, Jelena Zdilar, Andrea Koraca, Dijana Karatović, Ana Ištuk, Mia Bilušić, Andrea Mihaljević, Larisa Pauletić, Mia Kainz, Rebecca Scoria.</p><p>SKUPINA I (Zenica): Bosna i Hercegovina, Italija, Srbija, Slovačka, Bjelorusija, Poljska</p><p>SKUPINA II (Osijek): HRVATSKA, Rusija, Turska, Njemačka, Bugarska, Francuska</p>