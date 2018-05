United bogatiji za jednu ekipu: Dobili licenciju za ženski tim...

Manchester Unitedu je nogometni savez dodijelio licenciju za osnivanje profesionalne ženske nogometne momčadi. Klub je ove vijesti potvrdio na svojoj službenoj stranici, a nova momčad natjecat će se u ženskom FA Championshipu, drugoj engleskoj ligi.

Trenirat će na povijesnom 'Cliffu' u Salfordu, gdje je do 2000. godine trenirala i prva momčad.

Izvršni potpredsjednik Uniteda Ed Woodward rekao je:

- Odbor je oduševljen odlukom Saveza da odobre prijavu. Novi ženski tim imat će istu filozofiju kao i sve momčadi Manchester Uniteda, stvarajući put od akademije do prvog tima. U narednim danima i tjednima objavit ćemo neke uzbudljive obavijesti.

