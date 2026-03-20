Drama u Bournemouthu! United vodio dvaput, ali domaći izjednačili. Fernandes i Hill zabili za goste, Christie i El Kroupi uzvratili. Arsenal mirno vodi tablicu
PREMIER LIGA
United će žaliti za ova tri boda! Dvaput vodio pa ipak remizirao
Nogometaši Bournemoutha i Manchester Uniteda u susretu su 31. kola engleskog prvenstva igrali 2-2. Sva četiri gola pala su u drugom poluvremenu, gosti su vodili 1-0 i 2-1 golom Brune Fernandesa (61-11m) i autogolom Hilla (71), ali domaći su uspijevali poravnati preko Christiea (67) i El Kroupija (81-11m).
Treći Manchester United sada ima 55 bodova, četiri više od četvrte Aston Ville, a šet manje uz utakmicu više od drugog Manchester Cityja, dok je Bournemouth 10. sa 42 boda.
Vodi Arsenal sa 70 bodova.
