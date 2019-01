United odustao od Pochettina, nova meta je Gareth Southgate

Manchester United neprestano traži kandidate za stalnu poziciju trenera svoje momčadi, a s obzirom na to da se Mauricio Pochettino čini nedostižnom opcijom, crveni vragovi okrenuli su se Garethu Southgateu, javlja Daily Mail.

Dopredsjednik kluba Ed Woodward nakon duge sapunice s portugalskim trenerom Joseom Mourinhom ipak je arogantnom strategu uručio otpusno pismo, a sljedeći se na klupi našao Ole Gunnar Solskjaer.

I usprkos dobrim rezultatima koji ga stavljaju na razmatranje za stalnu poziciju, Solskjaer se u Manchesteru i dalje smatra - privremenom opcijom.

Prva želja je već dugo vremena Pochettino, no predsjednik Spursa Daniel Levy nema namjeru pustiti ga tako lako, a ni sam Argentinac ne želi iz sjevernog Londona.

No teško će i do Southgatea... Nakon najvećeg uspjeha engleske reprezentacija u ovom stoljeću, Gareth je produžio ugovor s gordim albionom do 2022. godine.

Kao i uvijek, i dalje se spominje Zinedine Zidane, a Mirror kao opciju vidi i trenera Atletico Madrida, Diega Simeonea.

Ipak, najrealnija opcija je upravo Solskjaerov ostanak...