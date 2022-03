United po 1/4 finale LP: Ronaldo je četiri puta izbacivao Atletico

Golom mladog Elange Manchester United je prije tri tjedna uhvatio aktivan rezultat unatoč blijedoj partiji protiv Atletico Madrida (1-1) u prvom susretu osmine finala Lige prvaka, a danas od 21 sat će pred svojim navijačima na krilima čudesnog Cristiana Ronalda tražiti prolazak u četvrtfinale.

Atletico Madrid je dominirao na Wandi Metropolitano i bio puno bolji na samom početku, a nagradilo ga je u 7. minuti kada je zabio Joao Felix za 1-0. Kako je utakmica odmicala, domaćini su se zatvarali i kako to inače bude, obilo im se o glavu. United je u 80. minuti zabio iz jedine prave šanse preko Elange.

Bila je to tvrda i čvrsta utakmica s malo prilika, a nešto slično očekuje se i danas na Old Traffordu. Ovaj put bi 'crveni vragovi' trebali biti ta momčad koja će napasti, dok će Atletico igrati na svoj način. Bunker, kontre pa ako prođe, prođe. Kladionice u ulogu favorita guraju domaćine na koje je koeficijent 2.10.

Na pobjedu Atletica je 3.75, a remi je 3.20. Nakon tog remija, Madriđani su bitno podignuli formu i u seriji su od tri pobjede u prvenstvu, a United je nakon dva remija i teškog poraza od Cityja konačno slavio za vikend protiv Tottenhama (3-2) na krilima čudesnog Cristiana Ronalda koji je utrpao hat-trick. Tko će drugi ako ne on... U 2022. godini ne igra dobro, zabio je tek četiri gola, ali je svejedno s 12 golova drugi najbolji strijelac Premier lige.

Mnogi su ga kritizirali, engleski mediji pisali da želi što prije otići iz Uniteda, ali on ih je sve demantirao. Možda nije više na onoj vanzemaljskoj razini na koju nas je sve naučio, no treba se ipak prisjetiti da mu je 37 godina i da je čudesno uopće što u ovim godinama igra na najvišoj razini, dok većina njegovih vršnjaka uživa na plaži i ispija koktele u nogometnoj mirovini.

A i svi vrlo dobro znaju da je Liga prvaka posebno natjecanje za njega. Klempavi trofej osvajao je čak pet puta te je uz to i najbolji strijelac u povijesti sa 141 golom. Taj rekord može večeras još malo podebljati. Atletico mu je jedna od dražih mušterija obzirom da im je utrpao čak 25 golova u 35 utakmica. I ne samo to. Dvaput ih je pobijedio u finalu te uz to još dvaput izbacio iz Lige prvaka. Ne treba niti pogađati na koga će najviše paziti igrači gostiju.

- Vrlo je važno da prvi ne primimo gol. Još više protiv momčadi kao što je Atletico, kojoj ne smeta da druga momčad ima loptu. U posljednjih četiri ili pet utakmica imali su manje od 50 posto posjeda. Svjesni smo toga, želimo pokušati po mogućnosti uopće ne primiti, ali bit će važno da samo zabijemo prvi gol - kazao je trener Uniteda Ralf Rangnick uoči uzvratne utakmice.

Atletico je u potpunosti zatvorio Ronalda u prvom susretu. A kada zatvorite njega, cijeli United pati.

- Ne radi se samo o Cristianu, radi se o cijeloj momčadi, vidjeli smo u prvom poluvremenu u Madridu, što ne smijemo raditi, kako ne smijemo igrati i o tome pričamo danima. Moramo znati što je potrebno i taktički, a ostalo je energija - rekao je njemački stručnjak.

Bruno Fernandes i Luke Shaw su u subotu dobili pozitivan test na korona virus zbog čega su propustili utakmicu protiv Tottenham. Ovaj dvojac je upitan za današnji susret, ali sve će se znati nakon posljednjeg testiranja. Ostali igrači su na dispoziciji, a puno veće probleme s izostancima ima Diego Simeone. Cunha, Lemar, Wass i naš Šime Vrsaljko sigurno neće igrati zbog ozljede, a Carrasco zbog suspenzije. Prijenos susreta je na Areni Sport 7.

U drugoj utakmici dana u Amsterdamu igraju Ajax i Benfica. U prvoj utakmici je svakoj momčadi pripalo po poluvrijeme, a Benfici je 2-2 donio Jaremčuk u 72. minuti. Ajax je veliki favorit u ovome susretu. Koeficijent na njegovu pobjedu je 1.36, a na pobjedu Benfice je čak 7.50.

Erik ten Hag neće računati na Gortera, Klaibera, Pasveera i Stekelenburga, a Nelson Verissimo na Pinha, Seferovića i Lucasa Verissima. Taj susret možete gledati na Areni Sport 1 od 21 sat.