Unutar Kranjče: VIP lože, VAR soba, restoran i - pritvor! Evo što će sve imati novi stadion...

Nova Kranjčevićeva neće biti samo nogometni stadion. Iza 11.163 natkrivena mjesta nalazit će se sadržaji za igrače, suce, novinare, policiju i VIP goste, a detalje opremanja otkriva novi gradski natječaj vrijedan 780 tisuća eura bez PDV-a. Nabava obuhvaća gotovo sve unutarnje prostore, od svlačionica i restorana do VIP loža, VAR sobe, prostorija za doping-kontrolu i medijskog centra, piše Gabrijela Krešić iz Večernjeg lista.

Pokretanje videa... VIDEO Ušli smo na gradilište Kranjčevićeve | Video: 24sata/Davor Puklavec/Pixsell

Za VIP goste predviđeno je 14 skyboxova. Deset manjih imat će vlastitu kuhinju, mini šank i stol za osam osoba, dok će četiri veća dobiti šankove, visoke stolove uz prozore, barske stolice i dodatne zone za sjedenje. Promjene će osjetiti i gledatelji. Stadion dobiva nove sanitarije i velik sustav oznaka, čak 1372 na gazištima i još 1035 oznaka redova. Sanitarije će imati antivandalsku opremu, dok će zapadna tribina dobiti ogledala, vješalice i koševe.

Posebna pažnja u projektu posvećena je ugostiteljskim i VIP sadržajima. Budući stadion imat će restoran čija je oprema razrađena gotovo do posljednjeg detalja. Predviđeni su šank i barski stolovi, stol za samoposluživanje, pult za hostese te garderoba, a za svaki od tih elemenata izrađena je zasebna tehnička dokumentacija s nacrtima za izradu.

Zagreb: Stadion u Kranjčevićevoj u izgradnji | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Slično je zamišljeno i uređenje VIP prostora. Skyboxovi će biti različitih veličina, označenih kategorijama S, M i L, a njihovo će opremanje ovisiti o tipu lože. U dokumentaciji su predviđeni kuhinja i mini šank, dok će veće lože imati klasične šankove, barske stolove i stolove za samoposluživanje.

Ledene kupke, VAR i pritvor

U dvije svlačionice bit će ukupno 50 individualnih mjesta, uz hladnjake, stolove za dresove i ploče za taktiku. Za oporavak nogometaša predviđeno je šest hidrauličkih stolova za masažu i čak osam profesionalnih ledenih kupki s vlastitim sustavom hlađenja.

Posebne prostorije dobit će suci, delegati i VAR ekipa. VAR soba imat će šest radnih mjesta, a u sklopu stadiona bit će uređene i prostorije za liječničku službu i doping-kontrolu. Stolovi će biti postavljeni u kontinuiranom nizu, bez dvostrukih nogu na spojevima kako bi cijela radna površina ostala neprekinuta. Ploče će biti u dekoru prirodnog hrasta, a konstrukcija crna.

Ispod tribina nalazit će se i dvije prostorije za pritvor s klupama i metalnim sigurnosnim pregradama, kao i prostor za policiju.

Foto: Grad Zagreb/Eojn

Posebno je opremljen i medijski dio stadiona. U prizemlju i na trećem katu bit će radni prostori za novinare, fotografe i televizijske ekipe, s više od 200 radnih i konferencijskih stolica, ormarićima za fotografsku opremu i stolovima za catering. U ulaznom holu bit će recepcija s pet radnih mjesta.

Grad od ponuditelja traži najmanje dvije godine jamstva, a dulje jamstvo donosi dodatne bodove. Prije isporuke morat će dostaviti i fizičke uzorke dijela opreme.

Rekonstrukcija Kranjčevićeve dio je projekta vrijednog oko 38,15 milijuna eura bez PDV-a, a nakon završetka stadion bi trebao zadovoljiti Uefinu četvrtu kategoriju. Završetak projekta važan je i za budućnost Maksimira jer bi preseljenje utakmica omogućilo rušenje postojećeg i početak gradnje novog stadiona. No projekt Maksimira sada ovisi i o žalbenom postupku nakon arhitektonsko-urbanističkog natječaja.