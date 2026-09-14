Uoči jadranskog derbija i serije ozbiljnih utakmica Garcia mora riješiti problem u veznom redu

"Ovo je bila profesionalna pobjeda. Nismo bili lagani, nismo bili dobri na lopti kao inače, igra nije bila tečna, nismo kreirali dovoljno prilika da ubijemo utakmicu, ali nismo ni primili gol i nismo u nijednom trenutku bili u panici. Kontrolirali smo utakmicu, što je odluka velike momčadi. Izborili smo važnu pobjedu iako ona nije bila pobjeda s autoritetom" sažeo je trener Hajduka Gonzalo Garcia dojmove nakon pobjede nad Slaven Belupom, jedanaeste utakmice zaredom u kojoj je njegov Hajduk upisao pozitivan rezultat.

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Hajduk je protiv Slaven Belupa odigrao utakmicu kakvih smo se u prošlosti nagledali jako puno, i to s puno lošijim ishodom, utakmica u kojima bi negdje pred sam kraj utakmice, ili u nadoknadi vremena Hajduk primio neki jeftini gol i prosuo bodove. Garcijina momčad nije primila gol ni sinoć, ni u nekoliko ranijih utakmica, i to je veliki napredak u odnosu na prošlu, pa i početak ove sezone.

Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Druga razlika su trojica igrača koji su došli u ovoj sezoni i postali standardni. Redom, Šotiček koji je uz Livaju i trenera Garciju dobio najveći pljesak na predstavljanju, potpuno opravdano ako se uzmu u obzir njegove ranije igre, Acapandie koji igra sjajno na desnom boku te Dalisson koji je stigao kao velika nepoznanica, a odigrao je svih 15 utakmica, upisao četiri gola i pet asistencija.

Mladi Brazilac nogometno je odrastao u Španjolskoj, polivalentan je veznjak koji kaže da mu je "desetka" idealna pozicija i da mu je idol Ronaldinho, ali atipično za Brazilca igra i obranu. I to dobro! Pun ga je teren, stigne se i vratiti, i povući napad, i asistirati, ali i zabiti, šutom izvana, glavom... Hajduk je u njemu dobio veliko pojačanje, kakvima su se pokazali i Šotiček i Acapandie.

Četvrti koji je zaigrao protiv Slaven Belupa – Del Moral – nije, barem za sada, i u mjeri u kojoj se to od njega očekuje. Hajduk već godinama muku muči s pozicijom defenzivnog veznoga, rekli bismo još od vremena kad se ozlijedio Mihael Žaper. Krpali su tu poziciju mnogi kojima ona nije prirodna, od Krovinovića, preko Pukštasa do Rakitića, pa i mnogi koji nisu bili dovoljno dobri poput Guillamona, Kalika... I sada je kockica pale na Del Morala, jer Dendoncker, koji bi po svemu trebao biti taj tek se vraća nakon ozljede i treba početi s ozbiljnim treninzima. A svi ostali, od Pajazitija, preko Fayada i Šutala do Brrutija... nisu klasični destruktivci koji razaraju suparničke obrane. A upravo je to ono što Garciji nedostaje.

Rudeš i Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Ok možda Alberto po vama nije odigrao dobro, ali po meni je bio dobar, on se još uvijek adaptira, neke stvari je odigrao dobro, neke mora bolje kao i svi ostali, ali činjenica je da je on naš najdefenzivniji veznjak – kazao je trener Hajduka.

Protiv momčadi kao što je Slaven Belupo, ili kao što su Rudeš i Lokomotiva Del Moral može dobiti prolaznu ocjenu, ali u narednih pet utakmica Hajduka čekaju Rijeka, Dinamo, Ajax, Varaždin i Thun, momčadi protiv koji će trebati više mišića u veznom redu. U iščekivanju Dendonckera koji tek treba opravdati dovođenje Garcia ima Del Morala. Može li nešto izvući iz unutarnjih rezervi pitanje je na koje samo on zna odgovor. Protiv Vardarca je isprobao Hodaka koji je tu poziciju igrao u mlađim kategorijama, može li pomoći netko od stopera, recimo Raci... Glasno razmišljamo...

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 05. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Vidjet ćemo što nosi tjedan pred nama – kazao je Garcia, kao da ima namjeru isprobati neku novu varijantu, najprije na Rujevici, a onda i u narednim utakmicama. U Rijeci do sada baš i nije imao uspjeha, u prvenstvu je prošle sezone izgubio 5-0 i remizirao bez golova, u Kupu ga je izbacila upravo Rijeka preokretom i dva gola duboko u nadoknadi vremena... Je li vrijeme za uzvrat?

- Tri boda su tri boda, svaka je pobjeda ista, ali Rijeka je ipak derbi, važna, posebna utakmica, igramo protiv fantastične momčadi i trenera, u dobroj atmosferi i moramo biti na nivou – zaključio je Garcia.