Uoči SP-a savjetovao me Müller, ne znam igrača brzog kao što je Davies, ali znam kako s njim...

Josip Stanišić (22) na okupljanje je uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo došao nasmijan, opušteniji nego ranije. Udomaćio se, a i ima dobar razlog za sreću. U subotu je potpisao novi ugovor s Bayernom.

- Ne, nisu bili tvrdi pregovori, haha. Svatko je malo natezao na svoju stranu, ali nitko nije otišao razočaran, svi smo zadovoljni - rekao je.

S kim ste pregovarali?

- Sa sportskim direktorom Hasanom Salihamidžićem i njegovim pomoćnikom. Oliver Kahn ne sudjeluje u tome.

I, jesu li vam ubacili neku svemirsku odštetnu klauzulu?

Foto: FC Bayern

- Haha, ne znam, vjerujem da nisu. Iznenadilo me što su mi dali novi ugovor jer postojeći je trajao još tri godine. Velika je stvar da su htjeli produžiti za još jednu, računaju na mene, i to za više pozicija. Nisam igrač koji će odlučiti utakmicu s dva ili tri gola, ali dam sve od sebe i novi je ugovor pokazatelj da sam na dobrom putu.

Ne moram svaku od početka...

Dalić ga je posebno nahvalio nakon pobjede u Austriji 3-1.

- Nisam čuo tu izbornikovu izjavu, ali su mi mnogi slali poruke taj dan kako me nahvalio. Sjajan osjećaj, pogotovo nakon utakmice u kojoj sam skrivio gol za 1-1, a na kraju smo pobijedili.

Foto: GONZALO FUENTES

Sad ga čeka borba za poziciju u reprezentaciji.

- Sretan sam da sam uopće ovdje, kakvu ekipu imamo. Nadam se da ću nešto igrati, ne moram svaku od početka, i Juranović igra fantastičnu sezonu, odličan je igrač i dobro se slažemo.

Dolaze li igrači iz takvih, najvećih klubova u reprezentaciju s većim samopouzdanjem nego oni iz manjih klubova?

Prošle godine nisam ovo ni sanjao

- Nema to veze s klubom nego kakav si čovjek. Svatko vjeruje u sebe, nemam ja zato što igram u Bayernu veće samopouzdanje. Tu sam kao svi ostali i trudit ću se izboriti se za mjesto. Oduvijek mi je bio san igrati na SP-u, prije godinu i pol dana ni ja ni moja obitelj nismo mogli ni sanjati da će se ovo događati. I neki suigrači su mi govorili koliko je to posebna stvar.

Foto: FABIAN BIMMER

Koji suigrači?

- Neki koji su bili na SP-u i neki bivši igrači. Recimo, Thomas Müller, koji je i osvojio SP. Nisu to neki posebni detalji, Müller mi je rekao da će biti sjajan osjećaj i da treba uživati jer ne ideš na SP svaki dan. Tu je samo 26 najboljih igrača.

Možete li se snaći u formaciji s trojicom braniča i je li izbornik razgovarao s vama o toj mogućnosti?

U Bayernu znaju koliko smo jaki

- Nisam puno razgovarao s izbornikom o SP-u.

Kako Hrvatsku vide ostaje zvijezde iz Bayerna?

Foto: Sven Hoppe/DPA/PIXSELL

- Ja još nisam zvijezda, a svi u Bayernu znaju što smo napravili u Ligi nacija, da smo dobra momčad, da smo u Rusiji igrali u finalu. Ima i drugih jakih reprezentacija, poput Njemačke, koja možda u zadnje vrijeme nije tako dobra, ali su momčad za turnire, uvijek imaju samopouzdanja i misle da mogu pobijediti. O mogućem sudaru u osmini finala nismo razgovarali, ali ja bih rado igrao protiv njih. Da, cijeli napadački dio reprezentacije igra u Bayernu, zato i znam da bi bilo teško, svi su brutalni igrači, ali volio bih da se sudarimo.

Davies se nije posve oporavio

Kako ste se pozdravili na kraju polusezone s Kanađaninom Alphonsom Daviesom i Marokancem Noussairom Mazraouijem?

- Zdrav se vrati sa SP-a i puno sreće, ali od nas ćete izgubiti!

Je li se Davies posve oporavio?

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Još nije, ali hoće do prve druge utakmice, s nama. Kako je on brz, to nisam nikad vidio! Ne bih ga volio čuvati, kad krene, kao da leti. I još imam osjećaj da nikad nije morao ići 100 posto jer mu naprosto nitko nije ni blizu.

A mogli biste se sudariti u utakmici Hrvatske i Kanade, vaša je desna strana, njegova lijeva.

Ne gledam HNL

- Treba pustiti da dobije loptu, a ne da ide u dubinu jer kad krene, nećeš ga dobiti. S loptom u nogama ostaviš si prostora da te ne može pretrčati jer dobar je i jedan na jednoga, ali najvažnije je čuvati dubinu. Ako igraš presing, možeš ga visoko pritisnuti, ali ako ne, a on dobije dubinsku loptu, može biti teško.

Koliko pratite HNL?

- Ne gledam baš jer nemam te kanale, pogledam samo rezultate.

Foto: Frank Hoermann/DPA/PIXSELL

I, za koga se navija u domu Stanišićevih?

- Ja nemam neki 'svoj' klub, Dinamo, Hajduk, Rijeka... svejedno mi je. Tata više voli jedan klub...

Dinamo?

- Iskreno, ne znam baš...

