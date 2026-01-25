Upalio 'balićevski' time-out i SOS poziv. Najboljeg Švicarca pretvorili smo u osmog igrača

Dobra vijest uvijek ima prednost. Hrvatska je pobijedila i Švicarsku 28-24 u drugom krugu Europskog prvenstva. Loša vijest: Island je potopio Švedsku (35-27) i više ne ovisimo sami o sebi za polufinale. Pobijede li Islanđani (Švicarska, Slovenija) i Šveđani (Mađarska, Švicarska) obje preostale utakmice, nama neće pomoći ni sve četiri pobjede u drugom krugu. Razlog bi bio onih -8 protiv Švedske.

