Odigrao listić za 50 kuna, sve pogodio te osvojio 766 tisuća!

Ivan M. (61) iz zagrebačke Dubrave osvojio je 766.000 kuna pogodivši 25 parova na tjednom listiću, koji je počeo u srijedu kada je pogodio sedam parova. Germania Sport kaže kako je to najveći dobitak na sportskom klađenju u hrvatskoj povijesti.

Već je u srijedu imao naznaku kako bi se moglo dogoditi nešto posebno jer je prošao neriješeni ishod na utakmici Kukesi – Qarabag.

- Nisam se puno nervirao, nije mi prvi put da čekam veliki dobitak, doduše, nikad nije bio ovako velik ali već sam jedanput zaradio 140.000 kuna na kladionici. Bilo je to prije desetak godina, također u istoj kladionici, u poslovnici u Čučerju. Sjećam se, nedugo nakon mog dobitka zatvorili su tu poslovnicu pa su me prijatelji zezali kako sam ja krivac za to - smije se Ivan, koji je listić unovčio u ponedjeljak oko podneva, a za Germanijak.hr otkrio je kako je proteklo iščekivanje.

U četvrtak je pogodio čak deset parova, a među njima i najveći tečaj na listiću, 2,95 na Glasgow Rangers protiv našeg Osijeka u kvalifikacijama za Europa ligu, a u subotu je pogodio još šest parova, između ostalih Kaiserslautern protiv Münchena 1860 gdje je tečaj bio 2,00.

Nedjelju je dočekao s 23 zaokružena para, a u poslijepodnevnim satima zaokružio je posljednja dva. Club Brugge je s visokih 5:2 svladao Eupen, a Salzburg relativno uvjerljivo s 3:1 LASK, tako da se sretni dobitnik nije puno tresao za 766.000 kuna.

- Nije uopće bio nervozan, ponašao se kao svaki dan - otkrio je njegov nećak, koji je s njim došao podići dobitak.

- Jesam li uplatio kontru na zadnja dva para kako bi osigurao barem nešto u slučaju da su pali? Ma ne, nemam običaj to raditi, ako listić prođe, dobro, ako ne prođe, idemo ispočetka - priča Ivan pa dodaje:

- Sa sportskom prognozom počeo sam još 1985. godine. Najčešće uplaćujem običan listić, ne volim sistemske listiće. Volim se kladiti na klubove u formi jer onda imam što pratiti cijeli dan. Uglavnom igram isti ulog i rijetko ga podižem, ali dobici su mi uvijek papreni - priznaje sretnik.

Upravo su bonusi podigli ukupnu isplatu. Svoj je listić odigrao za samo 50 kuna, ukupan tečaj iznosio je 10.081, a Germania Sport kladionica počastila ga je Super multi bonusom jer je listić uplatio za vrijeme „happy houra“, odnosno u razdoblju od 9 do 11 ujutro. Time mu je bonus na dobitak narastao za 60 posto