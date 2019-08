Uporni Real: Ponudili Modrića i 120 milijuna eura za Neymara

Real Madrid je ponudio 120 milijuna eura i Luku Modrića francuskom prvaku PSG-u u zamjenu za napadača Neymara, izvijestile su u srijedu navečer novine Sport sa sjedištem u Barceloni pozivajući se na neimenovane izvore uključene u pregovore. Tu informaciju u srijedu nitko nije potvrdio.

Foto: Firo/DPA/PIXSELL

- Real Madrid je, kako smo uspjeli doznati, poslao službenu ponudu od 120 milijuna eura i prelazak Modrića. Pozicije bi se mogle jako približiti - navodi Sport na svojoj internetskoj stranici. Dodaje kako se Neymar odupire odlasku u Madrid čekajući potez Barcelone u koju bi se htio vratiti.

PSG-ov glasnogovornik Yann Guerin odbio je odgovoriti na upit, a glasnogovornik Real Madrida nije odgovorio do objave ove vijesti. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nije otputovao u srijedu s momčadi u Salzburg jer je osjetio fizičko preopterećenje na treningu u utorak, izvijestio je Real Madrid ranije u srijedu.

- Imao je manje fizičko preopterećenje. Ništa bitno. Provodi se tretman te će trenirati bez problema - rekao je glasnogovornik Real Madrida u telefonskom razgovoru uoči polaska na put.

Igrači su u utorak na zatvorenom treningu igrali vježbajući posjed lopte i presing. Trener Zinedine Zidane je poveo četiri vezna igrača – Tonija Kroosa, Isca Alarcóna, Federica Valverdea te Casemira koji se ovaj tjedan vratio s godišnjeg odmora nakon osvajanja južnoameričkog prvenstva s Brazilom. Modrić je ostao u Madridu i nije bio dostupan za komentar.

Foto: EXPA/PIXSELL

Vezni 33-godišnji nogometaš igrao je u prethodnih pet pripremnih utakmica, od kojih je u četiri počeo u udarnoj postavi. S Real Madridom ima ugovor na još dvije godine, do ljeta 2021., nakon što je lani osvojio Zlatnu loptu, nagradu za najboljeg nogometaša svijeta. Više puta je ponovio kako što duže želi ostati u Real Madridu te ondje završiti igračku karijeru. Njegova tržišna cijena iznosi 20 milijuna, podatak je Transfermarkta, internetske stranice specijalizirane za transfere nogometaša.

- Real Madrid želi Neymara, to sigurno - kaže Felix Díaz, novinar Marce sa sjedištem u Madridu i dodaje: No nemam saznanja da je ponudio Modrića.

U Madridu u srijedu navečer nitko nije mogao potvrditi istinitost informcije koju je Sport objavio kao „ekskluzivnu“. Real Madrid će u nedjelju odigrati posljednju pripremnu utakmicu kod Rome uoči početka prvenstva 17. kolovoza. Prijelazni rok traje do 1. rujna. Brazilski napadač Neymar nezadovoljan je u PSG-u u kojeg je 2017. došao iz Barcelone za rekordnih 222 milijuna eura. Posljednjih tjedana mediji nagađaju o namjeri Barcelone da ga dovede unatoč narušenim odnosima s PSG-om.

Foto: Marko Djurica

- Znamo da se ne osjeća dobro ondje (u PSG-u), no to je tema koja se treba riješiti u Parizu - rekao je u ponedjeljak Barcelonin dopredsjednik Jordi Cadoner u razgovoru za katalonsku televiziju TV3. Na pitanje jesu li uspostavili kontakt s 27-godišnjim igračem Cadoner je odgovorio:

- Ne moramo razgovarati s njim. Potrebno je poštivati igrače i klubove. Nema slučaja Neymar, a bude li ga jednog dana, razgovarat ćemo. U ovom trenutku je odbačena mogućnost njegovog dolaska.

Neymar je igrao za Barcelonu od 2013. do 2017. godine te je s njom osvojio Ligu prvaka 2015. U posljednje dvije godine u Parizu nije se približio tom trofeju.

- Ja bih bio presretan da dođe, no on sam treba izaći i izjasniti se. On je odličan igrač te čekamo vijesti - rekao je u utorak Barcelonin branič Gerard Pique. Neymar se nije oglasio o svojoj situaciji.