Upoznajte 'igre na steroidima': Kao Olimpijske, ali je u njima dozvoljeno sve. U igri milijuni!

U Las Vegasu, gradu poznatom po spektaklima i kontroverzama, ovog je vikenda održano prvo izdanje 'Poboljšanih igara' (Enhanced Games), sportskog natjecanja koje je uzburkalo javnost. Riječ je o svojevrsnoj alternativi Olimpijskim igrama, no s jednom ključnom razlikom: sportašima je dopušteno, čak i preporučeno, korištenje sredstava za poboljšanje performansi. Događaj, brzo prozvan "Olimpijadom na steroidima", izazvao je žestoke debate o budućnosti sporta, etici i granicama ljudskih mogućnosti.

Što su zapravo 'Poboljšane igre'?

Iza ovog radikalnog koncepta stoji australski poduzetnik Aron D'Souza, koji tvrdi da se Igre temelje na principu tjelesne autonomije i znanstvenog napretka. Njegova vizija je stvoriti natjecanje koje odbacuje, kako on smatra, "zastarjela i licemjerna" pravila Svjetske antidopinške agencije (WADA). Umjesto zabrana, organizatori promoviraju transparentnost i medicinski nadzor. Pravila nalažu da sportaši smiju koristiti samo supstance koje je odobrila američka Agencija za hranu i lijekove (FDA), i to isključivo pod liječničkim nadzorom.

Svaki natjecatelj mora proći detaljne medicinske preglede prije natjecanja, uključujući krvne pretrage i EKG, kako bi se osigurala njihova sigurnost. D'Souza i njegovi suradnici, među kojima su biotehnološki milijarder Christian Angermayer i suosnivač PayPala Peter Thiel, tvrde da je ovakav pristup sigurniji od nereguliranog i tajnog korištenja dopinga koje je, prema njima, rašireno u tradicionalnom sportu. Cilj nije samo srušiti svjetske rekorde, već i potaknuti inovacije u medicini koje bi mogle koristiti cijelom čovječanstvu.

Milijunski nagradni fond i poznata imena

Jedan od glavnih mamaca za sportaše je izdašan nagradni fond od 25 milijuna dolara. Pobjednici pojedinih disciplina mogu osvojiti do 250.000 dolara, a za rušenje postojećeg svjetskog rekorda osiguran je bonus od čak milijun dolara. Takvi financijski uvjeti privukli su brojne poznate sportaše, od kojih su mnogi na zalasku karijere ili su se osjećali podcijenjeno u tradicionalnom sustavu. Među prvima se priključio australski plivački prvak James Magnussen, koji je slavno izjavio da će se "napucati do škrga i srušiti rekord u šest mjeseci".

Na popisu 42 natjecatelja našli su se i britanski olimpijski doprvak u plivanju Ben Proud te američki sprinter i svjetski prvak iz 2022. godine, Fred Kerley. Njihova motivacija, kako sami ističu, nije samo novac, već i prilika da vide za što su njihova tijela sposobna uz pomoć moderne znanosti, bez straha od suspenzija. Grčko-bugarski plivač Kristian Gkolomeev već je navodno srušio svjetski rekord na 50 metara slobodno, osvojivši milijunski bonus na privatnom testnom događaju. Ipak, taj rezultat nije službeno priznat jer je, između ostalog, postignut u sada zabranjenom poliuretanskom odijelu.

Lavina kritika i kontroverzni financijeri

Očekivano, ideja o "legaliziranom" dopingu izazvala je zgražanje u sportskom svijetu. Međunarodni olimpijski odbor (MOO) nazvao je koncept "opasnim i neodgovornim", dok je predsjednik Svjetske atletike, Lord Coe, Igre odbacio kao "moronske". Najglasniji je bio Travis Tygart, šef Američke antidopinške agencije (USADA), koji je događaj opisao kao "opasan klaunovski show koji profit stavlja ispred principa".

​- Ovo je izdaja svega za što se zalažemo. Promicanje takvih supstanci šalje opasnu poruku, pogotovo mlađim generacijama. Nijedan sportski uspjeh nije vrijedan takve cijene - stoji u zajedničkom priopćenju sportaških komisija MOO-a i Wade.

Medicinski stručnjaci također upozoravaju na goleme zdravstvene rizike. Kardiolog Aaron Baggish usporedio je tvrdnje organizatora o sigurnosti s idejom da "pušenje možete učiniti sigurnim tako što ćete nadzirati nekoga dok puši". Zabrinutost dodatno potpiruje činjenica da su među glavnim investitorima kontroverzni milijarderi poput Petera Thiela i tvrtka 1789 Capital, koju djelomično vodi Donald Trump Jr., sin američkog predsjednika.

Kritičari tvrde da Igre nisu samo sportski eksperiment, već i marketinško sredstvo za tvrtku Enhanced, koja planira prodavati suplemente i lijekove za poboljšanje performansi široj javnosti, čime se brišu granice između vrhunskog sporta i komercijalizacije ljudskog tijela.

*uz korištenje AI-ja