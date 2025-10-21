Navijači, oprez! Putovanje na Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u moglo bi biti puno birokratskih prepreka. Pazite što objavljujete na društvenim mrežama, svaka greška može vas koštati ulaska u zemlju
Upozorenje za SP 2026.: Tisuće navijača mogle bi zapeti na granici zbog promjene pravila
Nadolazeća godina bit će velika za nogometne entuzijaste diljem svijeta jer počinje Svjetsko prvenstvo 2026. Međutim, tisuće navijača koji planiraju putovati u Sjedinjene Američke Države kako bi pratili utakmice mogli bi se suočiti s neugodnim iznenađenjem.
Stručnjaci za putovanja, kako prenosi Daily Mail, upozoravaju da bi tisućama nogometnih navijača iz Ujedinjenog Kraljevstva i ostatka Europe mogao biti odbijen ulazak u SAD. Razlog tomu su postrožene vizne provjere, nadzor društvenih mreža i obnovljena granična politika koja se povezuje s administracijom Donalda Trumpa.
Strože provjere na granicama
Prema riječima Jessie Chambers iz tvrtke Global Work & Travel, koja se bavi organizacijom radnih odmora, SAD već sada primjenjuje znatno strože kriterije za međunarodne posjetitelje. To bi moglo stvoriti kaos za navijače koji putuju na utakmice u New York, Miami, Los Angeles i druge gradove domaćine.
- Već svjedočimo slučajevima u kojima se ljudima odbija ulazak zbog banalnih stvari poput starih objava na Twitteru, manjih prekršaja u prošlosti ili pogrešno ispunjenih odgovora u ESTA prijavi. S obzirom na to da se očekuje ponovno uvođenje strožih pravila ulaska, navijači ovo Svjetsko prvenstvo moraju tretirati kao putovanje visokog rizika, a ne kao odmor koji se može rezervirati u zadnji čas - ističe Chambers.
Društvene mreže pod povećalom
Počevši od ove godine, američki granični službenici imat će ovlasti pregledavati aktivnosti na društvenim mrežama povezane s podnositeljem zahtjeva za vizu.
- Uvredljive objave, neprimjeren politički sadržaj ili čak šale na račun sigurnosti ili droga mogu upaliti crvene alarme. Ne radi se o cenzuri, već o percepciji. SAD želi točno znati tko ulazi u zemlju tijekom tako velikog globalnog događaja - upozorava Jessie.
Stari grijesi i "moralni karakter"
Osim društvenih mreža, problem mogu predstavljati i manji prekršaji iz prošlosti, poput remećenja javnog reda i mira ili zabrane vožnje. Takvi slučajevi mogu dovesti do problema s vizom prema američkim klauzulama o "moralnom karakteru".
Putnicima se savjetuje da na vrijeme podnesu zahtjev za B-1/B-2 vizu ako su ikada bili uhićeni ili optuženi, jer bi im ESTA prijava (elektronički sustav za odobrenje putovanja) mogla biti automatski odbijena. Iako hrvatski državljani mogu putovati u SAD bez vize u sklopu Visa Waiver Programa, i oni podliježu istim rigoroznim provjerama na granici.
Utrka s vremenom i birokratske prepreke
Nova administracija najavljuje "nultu toleranciju" na prekoračenje boravka i nepodudaranje podataka. Granični službenici imat će veće ovlasti ispitivati i odbiti putnike, čak i ako imaju važeću vizu. S obzirom na to da se u nekim europskim veleposlanstvima na termin za intervju za vizu čeka i preko 400 dana, navijači iz Španjolske, Francuske i drugih zemalja mogli bi se suočiti s kašnjenjima ako ne podnesu zahtjev dovoljno rano, čime riskiraju propuštanje utakmica. Jessie Chambers iz Global Work & Travel dodaje:
- Navijačima poručujemo da pripremu za vizu shvate kao pripremu za utakmicu – što ranije počnete, manja je vjerojatnost da će vas pravila uhvatiti u zaleđu. Mnogi misle da je ESTA odobrenje zajamčeno, ali čak i jedna pogrešno označena kućica može vas vratiti kući s aerodroma.
Američka putnička udruga (US Travel Association) također je upozorila da bi dugotrajni procesi i stroge provjere mogle uzrokovati financijske gubitke u očekivanim prihodima od turizma ako se navijači iz Europe i Južne Amerike obeshrabre.
- Ne radi se samo o ulaznicama za utakmice, već i o dobrodošlici. Za mnoge će ovo biti prvi posjet Americi. Oni zaslužuju jasnoću, a ne zbunjenost - zaključuje Chambers.
