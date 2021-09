I najoptimističnijim navijačima Barcelona sada je jasno da će njihov klub teško do trofeja u ovoj sezoni. No, ako pitate ekonomskog potpredsjednika katalonskog kluba, čekanje će potrajati i nešto duže.

- Tražimo od navijača da se strpe dvije godine. To je ono što tražim od ljudi. Mir u duši. Iako znam da neće biti lako nakon što smo osvojili toliko toga - rekao je Eduard Romeu za Sport.

Romeu je rekao ono što vjerojatno svi misle, ali ne naglas. Barcelona će u domaćem prvenstvu, kao i uvijek, imati snažnu konkurenciju u vidu madridskih klubova, Atletica i Reala, koji ove sezone imaju skuplji i kvalitetniji roster igrača od katalonskog kluba.

O Ligi prvaka se ne treba previše trošiti riječi. U najelitnijem europskom nogometnog natjecanju Barcelona nije u krugu deset favorita za osvajanje klempavog trofeja...Bayern im je u prvom kolu 's pola gasa' utrpao tri gola i pokazao sve slabosti kluba koji je osvojio četiri Lige prvaka od 2006. do 2015.

Ekonomski stručnjak također se osvrnuo na nemogućnost produljenja ugovora Lionelu Messija koji je nakon više od 20 godina morao napustiti katalonskog diva zbog financijskih problema.

- Bila je to operacija koji si nismo mogli priuštiti, nije se uklapala u ekonomsku strukturu kluba. Mogli smo prihvatiti otrovni dar, no ekonomija nam nije to preporučila. Doveli bi cijelu instituciju pod rizik, a predsjednik je jasno rekao da nitko ne može biti iznad kluba. Donio je dobru odluku.