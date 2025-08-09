Obavijesti

DEBI KAO U HORORU

Uremoviću po dolasku rekli da računaju na njega. Idući susret neće, u 15 minuta je pocrvenio

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Uremoviću po dolasku rekli da računaju na njega. Idući susret neće, u 15 minuta je pocrvenio
Hajduk i Rijeka sastali se u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Stigao je kao veliko pojačanje japanskog Kawasakija, a već u prvom nastupu dobio je izravni crveni karton. Prvotno je bio žuti, no sudac je promijenio odluku nakon pregleda VAR snimke

Filipe, računamo na tebe!, poručili su iz japanskog Kawasaki Frontalea kada su prije točno tjedan dana predstavili Filipa Uremovića (28), bivšeg stopera Hajduka.

Na Uremovića, eto, neće moći računati narednu utakmicu jer je stasiti stoper neslavno započeo karijeru u dalekom Japanu. 

Uremović je u 12. minuti dobio žuti karton, ali je sudac tri minute kasnije nakon pregleda VAR snimke ustanovio da je start bio puno grublji i neoprezan, promijenio je inicijalnu odluku pa bivšem hajdukovcu pokazao izravni crveni karton.

Hrvatski stoper tako je neočekivano ostavio momčad na cjedilu, a uslijedio je lud rasplet utakmice. 

Uremović je igru napustio pri vodstvu svoje momčadi 1-0 da bi Nago, potom, izjednačio na 1-1. Erison je vratio porednost Kawasakiju pa nesretno postigao autogol za izjednačenje Fukuoke da bi u nadoknadni prvog dijela kod Kawasakija pocrvenio i Sai van Wermeskerken.

S dva igrača manje, Fukuoki je bio otvoren put do pobjede pa je u drugom poluvremenu riješila susret i slavila 5-2.

