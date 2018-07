Urnebesna proslava Rosa kojom je nadmašio čak i Bilića

U dvoboju osmine finala igranom u nedjelju u Nižnjem Novgorodu, Hrvati su nam pripremili pravu dramu. Plasirali su se Vatreni u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Rusiji nakon boljeg izvođenja penala.

Odmah na samom početku utakmice, već u prvoj minuti, poveli su Danci nakon gužve u kaznenom prostoru Hrvatske gdje je nas(p)retniji bio Jorgensen i pospremio loptu u mrežu.

Međutim, nije se dugo čekalo da Hrvati izjednače i već nakon tri minute je Mandžukić zatresao dansku mrežu te poravnao rezultat. Iako se tada činilo kako će utakmica obilovati golovima to se ipak nije dogodilo.

Taj rezultat zadržao se na semaforu sljedećih 116 minuta, a onda se pristupilo lutriji izvođenja penala gdje su Vatreni bili bolji zahvaljujući sjajnom Subašiću koji je skinuo čak tri penala igračima Danske.

I ta povijesna pobjeda Hrvatske proslavljena je svugdje. Tako su ju proslavili svi Hrvati unutar Hrvatske, ali i drugih dijelova svijeta te brojni bivši izbornici i nogometaši, a jedan od njih je i bivši hrvatski reprezentativac Đovani Roso.

Roso je rođen u Splitu, a nastupao je za tri različita kluba iz HNL-a. Prvo je igrao u Zadru, da bi potom prešao u Zagreb gdje se zadržao dvije sezone prije no što je otišao u Izrael gdje je pokazao sav raskoš svog talenta, a nastupao je i u Ligi prvaka kada je igrao za Maccabi Haifu.

U Izraelu je njegovo ime ostalo dobro upamćeno, a mnogi čak i tvrde kako je upravo on jedan od najboljih stranaca koji su ikad nastupali u izraelskoj nogometnoj ligi.

Osim tih klubova, Roso je igrao i za hrvatsku reprezentaciju u čijem dresu je ubilježio 19 nastupa uz jedan postignuti gol. Između ostalog, također je igrao i na EURU 2004. godine.

Roso je u nogometnu mirovinu otišao 2009. godine nakon što je tu zadnju nogometnu godinu igrao za Hajduk, a onda se vraća u Izrael koji mu je postao druga domovina.

Tamo je on i dalje velika faca, a za ovo Svjetsko prvenstvo je izabran kao studijski analitičar izraelske televizije One. Pratio je i on dramatičnu pobjedu Vatrenih nad Dancima, a nakon Rakitićevog penala nikako nije mogao sakriti oduševljenje.

Skakao je Roso po studiju, grlio kolege, bacao ih na pod, dizao ih u zrak, a potom se bacio na koljena i svim srcem proslavio veliku pobjedu naših reprezentativaca.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.