Snagator koji je čuvao Yamala: Muškarci me gledaju više nego žene, često dobace nešto ružno

Moram vam se ispričati, sada smo izvan sezone, pa smo nešto manji u dimenzijama... Riječi su kojima nas je prije deset godina pozdravio poznati hrvatski bodybuilder i bivši policajac, Stjepan Ursa (37), koji je ovih dana u fokusu javnosti nakon što je pazio na sigurnost globalne superzvijezde, nogometaša Laminea Yamala (18) i njegove djevojke Nicki Nicole.

POGLEDAJTE GALERIJU: Tko je div koji je čuvao Yamala?

Ursa je u starom intervjuu za 24sata govorio o svojoj religioznoj predanosti bodybuildingu i zdravim životnim navikama.

- Kad smo izvan sezone, treniramo od šest do sedam puta u tjednu. U fazi završnih priprema prije natjecanja broj treninga se udvostručava, a svaki traje po sati i pol. Da bi bio vrhunski, moraš u bodybuildingu biti 100 posto, 24 sata na dan - pričao je Ursa, koji je rekao kako se zna čak počastiti McDonald'som.

Bodybuilder Stjepan Ursa | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Kad ja uđem u McDonald’s, točno znam što ću uzeti, Big Mac meni, cheesecake i sladoled. I to je to, nema više,

- Tu torbu uvijek vučem sa sobom, gdje ja, tu i ona. Kad idem na plažu, frižider mi je u ruci, kad idem u kino, također je uz mene. Ako me negdje ugledate u gradu, možete biti sigurni da je i torba frižider tu negdje - istaknuo je Stjepan. To mu diktira disciplinirana prehrana. Hranu priprema dan prije. Zapravo to radi njegova cura.

Ursu neki pamte i kao policajca heroja s Markova trga, branitelji su ga davili, a sa sobom uvijek nosi torbu s pripremljenim obrocima.

Virtualna izložba: Narod na ulicama, no?na mora svake ekipe na vlasti | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

- U torbi mi je prehrana za cijeli dan. Pretrpan sam obvezama i ne mogu baš otići kući i skuhati nešto ili uzeti ono što mi je djevojka spremila. Ni odlasci po restoranima nisu rješenje jer su financijski neisplativi. A i ne mogu stalno kuharima govoriti da mi ne kuhaju masno, posoljeno... E da, kino. Tamo su me zamrzili. Baš u vrijeme kad sam s curom najčešće išao u kino bio sam na prehrani bjelanjcima. Kad u kinu otvorite plastičnu posudu u kojoj se nalazi hrpa kuhanih bjelanjaka, vjerujte mi, nije ugodno. Miris je prilično intenzivan. Bilo me je malo sram, ali što da radim. Kako u kina ne smiješ unositi svoju hranu, često posudice skrivam u djevojčinoj torbi. Znaju me često ljudi pitati zašto toliko jedem, jesam li zaista toliko gladan. Kažem im da nisam uvijek gladan, ali da jedem po navici jer to tako mora biti - rekao je Ursa.

Alkoholna pića izbjegava.

- Piće? Posljednji sam put alkoholno piće popio prije nekoliko godina. Nije tu toliko stvar da će mi alkohol nešto naškoditi, nije tu pitanje iskušenja, to je sve stvar psihe. Ona mi neće dopustiti da pojedem čokoladu ili popijem piće, uzmem nešto što ne bih trebao. Ako bih to napravio, znam da ne bih mogao spavati, stalno bih razmišljao o tome...Zapravo, u bodybuildingu nema iskušenja, tjelograditeljstvo je naš stil života i znamo da ne smijemo pogriješiti - pričao je Ursa, a s obzirom na njegovu impresivnu formu i u dubokim 30-ima, za pretpostaviti je kako se i dalje drži tih strogih navika.

Bodybuilder Stjepan Ursa | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Poglede, priznao je, više dobiva od muškaraca.

- U posljednje vrijeme primijetili smo da nas češće promatraju muškarci nego žene. Ne znam što to znači... Zanimljivo je to kad te promatra 200 ljudi, znaju mi i dobaciti, ponekad nešto pozitivno, ali neki i nešto ružno, no na to se ne obazirem. Ti nepristojni uglavnom viču sa sto metara udaljenosti. Ne znaju da smo mi zapravo dobrice - istaknuo je Stjepan. Svojim dimenzijama posebna su atrakcija za klince.

- Znam da mi kao pojave možemo zastrašiti nekoga na prvu, ali kad nas čovjek upozna, onda mu postane jasno da smo mi samo vrhunski sportaši, a ne neki agresivci. Petra su u jednoj teretani zamolili da više ne dolazi. Obišao je cijeli svijet, stalno ga negdje zovu, u Dubai, Kazahstan, a ovdje ga izbacuju iz teretane - rekao nam je Stjepan.