USA REPORT Hotel 'vatrenih' je preko noći promijenio ime i sve iznenadio. Doznali smo zašto

Po dolasku iz Philadelphije, gdje smo bili na utakmici Brazila i Haitija, neobičan prizor u Alexandriji. Hotel u kojem je smještena hrvatska nogometna reprezentacija, koji se praktički do jučer zvao AKA, više ne postoji! To nam je nagovijestila i navigacija gdje se spomenuto više ne pojavljuje, ali i natpis na pročelju. Iz reprezentacije su nam poručili kako se za njih ništa nije promijenilo, kako je usluga ostala ista.

POGLEDAJTE VIDEO: Ispred novog hotela 'The Satire'

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Dakle, hotel je službeno od srijede prešao u dio Marriottove Autograph Collection i zove se The Satire. Ima novi brending i upravljačku strukturu, kao i pogodnosti programa vlasnika hotela za goste. Hotelom upravlja Concord Hospitality i ostat će u vlasništvu Electre America, piše lokalni portal ALXnow.

I restorani u hotelu dobili su nova imena, sad se zovu The Wise Fool za doručak i večeru, odnosno Bad Poets Cafe za ležernije zalogaje. Zgrada u kojem se nalaze "vatreni" sa 180 soba bila je u vlasništvu Holiday Inna do 2021., a redizajnirao ju je talijanski arhitekt Piero Lissoni. Hotel AKA postala je 2023., a reprezentacija bi tamo trebala ostati barem do idućeg vikenda, kad završava grupnu fazu Svjetskog prvenstva, nakon čega će, ovisno o ishodu i lokacijama idućih utakmica, možda mijenjati bazu.

POGLEDAJTE GALERIJU: Bivši hotel AKA

Stadion u Philadelphiji nije za svačiji džep. Samo za parking u blizini stadiona treba izdvojiti čak 150 dolara, a za veći kombi i kamion čak 600 dolara. Pivo je po 20 dolara, kao i poznati Philly cheese steak. Navijači koji budu dolazili na dvoboj Hrvatske i Gane 27. lipnja moraju se dobro, dobro pripremiti.