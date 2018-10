Usain Bolt zabio prva dva gola, sad čeka potpisivanje ugovora

Usain Bolt zabio je svoj prvi gol u profesionalnoj karijeri, a ubrzo potom i drugi. U prijateljskoj utakmici protiv Macarthur South West Uniteda njegovi su Central Coast Marinersi slavili 4-0.

Najbrži čovjek na svijetu pobjegao je obrani i pogodio uz stativu za 3-0 u 55. minuti. Posrećilo mu se i kad su se spetljali obrambeni igrač i golman, a mreža je ostala nebranjena.

