Usik pokazao kako izgleda nakon pobjede protiv Furyja

U zadnjih devet mjeseci propustio sam novogodišnju proslavu, rođendane sinova i kćeri, propustio sam sve obiteljske praznike. Sretan sam i želim se vratiti kući. Otići u svoju crkvu, pomoliti se i reći hvala Isusu, jer za mene i moju zemlju ovo je veliki trenutak, rekao je emotivni Oleksandr Usik nakon što je u subotu u Rijadu pobijedio Tysona Furyja i pokupio sve titule u teškoj kategoriji.

Zaplakao je nakon meča i prisjetio se pokojnog oca. Bio je to za njega izrazito emotivan trenutak u kojem ga je obuzeo val ponosa, sreće i suza radosnica. Postao je prvi apsolutni prvak u teškoj kategoriji nakon 25 godina i tako postao dijelom bogate boksačke povijesti. Već sada ga mnogi smatraju kao jednim od najvećih ikada.

Tyson Fury v Oleksandr Usyk | Foto: Andrew Couldridge

Usik je proslavio veliku pobjedu pa se zaputio u svoju Ukrajinu gdje će vidati rane kojih itekako ima. Zadao je teške udarce Furyju, zamalo ga je i nokautirao u devetoj rundi, ali je i ukrajinski boksač pretrpio štetu.

Objavio je fotografiju na društvenim mrežama gdje je pokazao kako mu izgledaju šake nakon boksačkog rata u ringu. Vidljive su modrice na njegovom licu, zakrpana mu je posjekotina iznad oka, a nastradala mu je i čeljust.

Bio je to jedan od najboljih mečeva u posljednjih desetak godina, a uskoro nas čeka i repriza. Fury je nakon poraza aktivirao revanš i on bi trebao biti do kraja godine. Dok se obojica oporave pa potom i spreme za novi rat u ringu.