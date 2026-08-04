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HERVE RENARD

Uskočio je kao izbornik Tunisa, sad je preuzeo Obalu Bjelokosti

Piše HINA,
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Uskočio je kao izbornik Tunisa, sad je preuzeo Obalu Bjelokosti
Rijad: Prijateljska utakmica, Saudijska Arabija - Hrvatska | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Savez nije produžio Faeov ugovor, iako je bio prvi koji je stigao do osmine finala Svjetskog prvenstva

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Francuz Herve Renard novi je izbornik nogometne reprezentacije Obale Bjelokosti, objavio je nogometni savez te afričke zemlje.  Renard nasljeđuje Emrsea Faea na mjestu izbornika.

Renard (57), koji je kratko vodio Tunis tijekom ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, bio je izbornik Obale Bjelokosti 2014. i 2015. godine, kada je s generacijom okupljenom oko Yaye Tourea osvojio i Afričko prvenstvo.

Francuz je u svojoj karijeri vodio brojne reprezentacije, uključujući Tunis i Obalu Bjelokosti, Zambiju, Angolu, Maroko i Saudijsku Arabiju, kao i francusku žensku reprezentaciju.

FILE PHOTO: FIFA World Cup 2026 - Group F - Tunisia v Netherlands
Foto: Bernadett Szabo

Savez nije produžio Faeov ugovor, iako je bio prvi koji je stigao do osmine finala Svjetskog prvenstva.

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