USKOK češlja HNS! Doznajemo koje su dokumente izuzeli

USKOK je ušao u prostorije Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) i zatražio dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima, neslužbeno doznaje Večernji list. Prema informacijama Jutarnjeg lista, istražitelje zanimaju i zapisnici sa sjednica Izvršnog odbora HNS-a na kojima su se donosile odluke o sponzorstvima. Neslužbeno doznajemo da su istražitelji iz HNS-a izuzeli dokumentaciju u postupanju temeljem kaznene prijave. Riječ je o redovnom postupanju, za sad nema govora o uhićenjima.

Za sada nije poznato na koje se konkretno ugovore postupanje odnosi niti u sklopu kojeg predmeta USKOK provodi izvide. Nema ni službenih informacija o eventualnim osumnjičenicima ili utvrđenim nepravilnostima. Prema neslužbenim informacijama Večernjeg lista, predsjednik Saveza Marijan Kustić i dopredsjednik Damir Mišković nisu bili unaprijed obaviješteni o dolasku istražitelja. HNS zasad nije službeno objasnio okolnosti postupanja niti je poznato je li USKOK zatražio dodatnu dokumentaciju.

Postupanje istražitelja dolazi u razdoblju u kojem su nadležna tijela već provjeravala poslovanje nekoliko hrvatskih sportskih saveza. Ipak, zasad nema potvrde da je postupanje u HNS-u povezano s ranijim slučajevima niti da su istražitelji utvrdili nezakonitosti u poslovanju nogometnog saveza.

Sve se događa na dan kada je hrvatski izbornik Slaven Bilić održao konferenciju za novinare uoči početka novog ciklusa Lige nacija. "Vatreni" će 26. rujna igrati protiv Češke, a tri dana poslije protiv Španjolske. Potom ih 3. listopada na Rujevici očekuje Engleska, dok će reprezentativno okupljanje zaključiti 6. listopada utakmicom protiv Španjolske u Splitu.