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Uskoro pada svjetski rekord? Messi i Mbappé jako blizu. Ronalda nema ni na vidiku

Piše Filip Sulimanec,
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Uskoro pada svjetski rekord? Messi i Mbappé jako blizu. Ronalda nema ni na vidiku
Foto: Reuters

Zanimljivo, Cristiano Ronaldo, Messijev najveći rival postigao je 'samo' osam pogodaka za svoj Portugal na Svjetskim prvenstvima

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Lionel Messi izjednačio je rekord po broju postignutih golova svih vremena na Svjetskim prvenstvima nakon što je postigao hat-trick za Argentinu protiv Alžira u Kansas Cityju.

Ovaj 38-godišnjak sada ima 16 golova u karijeri na Svjetskim prvenstvima, jedan više od Brazilca Ronalda i izjednačen s Nijemcem Miroslavom Kloseom, nakon što je pružio senzacionalnu predstavu za svjetske prvake i odveo svoju momčad do vodstva od 3:0 na stadionu Arrowhead.

Foto: Reuters

Bio je to Messijev prvi hat-trick na Svjetskim prvenstvima u karijeri, čime je potvrdio svoj peti turnir na kojem je postigao gol, pridruživši se Cristianu Ronaldu kao jedini igrač koji je to ikada postigao.

Ranije tog dana, Kylian Mbappé se i sam približio Kloseovom rekordu, postigavši dva pogotka u pobjedi Francuske nad Senegalom od 3:1, što ga je pomaknulo na četvrto mjesto s 14 golova.

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Ovisno o tome koliko daleko njihove reprezentacije doguraju na turniru, Mbappé i Messi mogli bi se međusobno pretjecati za ukupni rekord. Zanimljivo, Cristiano Ronaldo, Messijev najveći rival postigao je 'samo' osam pogodaka za svoj Portugal na Svjetskim prvenstvima.

Popis strijelaca:

1. Miroslav Klose Njemačka 16

1. Lionel Messi Argentina 16

3. Ronaldo Brazil 15

4. Gerd Müller Zapadna Njemačka 14

4. Kylian Mbappé Francuska 14

6. Just Fontaine Francuska 13

7. Pelé Brazil 12

8. Sándor Kocsis Mađarska 11

8. Jürgen Klinsmann Njemačka 11

10. Helmut Rahn Zapadna Njemačka 10

10. Gary Lineker Engleska 10

10. Gabriel Batistuta Argentina 10

10. Teófilo Cubillas Peru 10

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