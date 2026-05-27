TROSTRUKI NASLOV

Uspinjača Gimka ima najbolju futsalsku akademiju u državi!

Piše Josip Tolić,
Foto: MNK Uspinjača Gimka

Na završnici za mlađe uzraste (kadeti i juniori) u Velikoj Gorici MNK Uspinjača Gimka pobijedila je Futsal Dinamo u dva finala i tako zaokružila dominaciju nakon ranijeg naslova pionira

Malonogometni klub Uspinjača Gimka potukao je konkurenciju u mađim uzrasnim kategorijama. Nakon pionira, protekli vikend na završnici Prvenstva Hrvatske naslove u Velikoj Gorici osvojili su i kadeti i juniori i tako zaokružili hat-trick zagrebačkog sastava.

U juniorskoj konkurenciji izabranici Tina Čirjaka svladali su Futsal Dinamo 3-1 (Lobaš, Rečić, Miletić), dok se na drugoj strani krasnim golom istaknuo Josip Purgar.

U kadetskoj je protiv istog protivnika momčad Dine Kovača trijumfirala 3-2 (Car, Grahovac, Ferenček), a pioniri, koje vodi Margito Jamičić, koncem travnja na Gripama su svladali bračku Fortunu Povlju 7-6 (3-3) nakon raspucavanja (Morina, Herceg, Jerković).

