Uspjeh karijere Ćorića! Razbio Federera, u finalu na Đokovića

Hrvatski tenisač Borna Ćorić pomeo je Rogera Federera u polufinalu Mastersa 1000 u Šangaju! Nakon sat vremena i 15 minuta Ćorić je slavio 2-0 u setovima rezultatom 6-4, 6-4 i plasirao se u finale gdje ga čeka Novak Đoković. Inače tijekom godine se igra devet turnira iz Masters serije 1000, a oni su rangirani odmah ispod Grand Slam turinira. Borni je ovo druga pobjeda zaredom protiv velikog Švicarca, a pobijedio ga je u petom mjesecu u finalu Hallea. Također su već jednom igrali polufinale Mastersa, u takozvanom petom Grand Slam turniru, a to je bilo u Indian Wellsu, a tada je Federer bio uspješniji.

Mladi je Zagrepčanin tijekom čitavog susreta izgubio samo devet poena u 10 igara na svom početnom udarcu, a u niti jednom gemu nije izgubio više od dva poena. S druge strane, dva je puta uspio oduzeti servis Federeru i to svaki put u prvoj igri seta.

Ćorić je sjajno servirao, imao je čak 78 posto ubačenog prvog servisa, osvojio je 84 posto poena nakon ubačenog prvog te 73 posto poena nakon ubačenog drugog servisa i stigao do svog prvog finala na turnirima iz serije "masters 1000" u karijeri.

Najviše čime je zadivio je njegova nevjerojatna mentalna snaga. Nakon fantastičnih igara u odlučujućim mečevima u Davis Cupu, Borna je opet pokazao kolika "muda" ima fantastičnim servisima na 30-30 i 40-30 i doslovno uništio najvećeg u povijesti "bijelog" sporta.

Dobro se pripremio Ćorić taktički za ovaj meč i odlično je pročitao Rogera. Forsirao je svoj bekend, što je njegovo najjače oružje, na na Federerov bekend, što je njegovo najlošija točka. Na kraju se to pokazalo ključnim za finale Šangaja i uspjeh karijere.

Sama pobjeda protiv Federera dokazuje da je borna na pravom putu. Naravno, nije to više onaj stari Roger. Godine ga polako sustižu i previše je je griješio u današnjem meču, no pobijediti takvu veličinu je nešto nevjerojatno, to je dokaz da vrijedite.

Bit će to trenutak života za njega, prilika da se upiše u tenisku povijest. Do sad su Masterse 1000 od Hrvata uspjeli osvojiti Marin Čilić u Cincinnatiju i Ivan Ljubičić u Indian Wellsu.

Nedjeljni finale Ćoriću će biti peti u karijeri, ali sva četiri dosadašnja stizala su na turnirima nižega ranga. Dosada je osvojio Marrakech prošle i Halle ove godine uz poraze u finalima Chennaija i Marrakecha u 2016. godini.

Srbin je u ranijem polufinalu nadigrao Aleksandera Zvereva 6-2, 6-1.

Đoković i Ćorić dosada su se susreli dva puta, oba puta na zemljanoj podlozi i oba je puta uspješniji bio Đoković.