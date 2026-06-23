Usred Svjetskog prvenstva Fifa će mijenjati pravilo o penalima

Fifa razmatra promjenu pravila o izvođenju jedanaesteraca i to usred Svjetskog prvenstva da bi se raspucavanja učinila što pravednijima. Kako navodi The Times, krovna nogometna organizacija želi spriječiti da jedna momčad stekne dvostruku prednost dobivanjem prava na prvi udarac i odabirom strane terena pred svojim navijačima.

Prema sadašnjim pravilima, prije raspucavanja s bijele točke sudac baca se novčić dva puta. Prvim bacanjem određuje se tko puca prvi, a drugim na kojem će se golu izvoditi jedanaesterci.

Fifin prijedlog je da se uvede samo jedno bacanje novčića. Pobjednik bi tada dobio pravo izbora: može odlučiti hoće li njegova momčad pucati prva ili će odabrati stranu stadiona na kojoj će se odvijati raspucavanje. Momčad koja je izgubila u bacanju novčića dobila bi onu opciju koja preostane.

Krvna svjetska nogometna organizacija smatra da bi ovakav model bio pošteniji jer bi eliminirao mogućnost da jedna reprezentacija dobije dvije značajne psihološke prednosti. U situacijama gdje o pobjedniku odlučuju detalji, prvi udarac i podrška s tribina mogu ključno utjecati na izvođače. Promjena pravila dok je veliko natjecanje već u tijeku predstavljala bi presedan. Kako piše The Timesa, dužnosnici Fife već su razgovarali s IFAB-om, međunarodnim tijelom zaduženim za nogometna pravila. Da bi se promjena primijenila već na ovom Svjetskom prvenstvu, odluka mora biti donesena prije prve utakmice nokaut-faze