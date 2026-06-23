Obavijesti

Sport

Komentari 1
POŠTENIJE?

Usred Svjetskog prvenstva Fifa će mijenjati pravilo o penalima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Usred Svjetskog prvenstva Fifa će mijenjati pravilo o penalima
Foto: Kai Pfaffenbach

Fifin prijedlog je da se uvede samo jedno bacanje novčića prije nego li što se krene na izvođenje kaznenih udaraca

Admiral

Fifa razmatra promjenu pravila o izvođenju jedanaesteraca i to usred Svjetskog prvenstva da bi se raspucavanja učinila što pravednijima. Kako navodi The Times, krovna nogometna organizacija želi spriječiti da jedna momčad stekne dvostruku prednost dobivanjem prava na prvi udarac i odabirom strane terena pred svojim navijačima.

Prema sadašnjim pravilima, prije raspucavanja s bijele točke sudac baca se novčić dva puta. Prvim bacanjem određuje se tko puca prvi, a drugim na kojem će se golu izvoditi jedanaesterci.

UOČI PANAME VIDEO Bili smo u Hrvatskoj ulici u Torontu! Navijači se molili za dobar rezultat: 'Očekujemo 3-0'
VIDEO Bili smo u Hrvatskoj ulici u Torontu! Navijači se molili za dobar rezultat: 'Očekujemo 3-0'

Fifin prijedlog je da se uvede samo jedno bacanje novčića. Pobjednik bi tada dobio pravo izbora: može odlučiti hoće li njegova momčad pucati prva ili će odabrati stranu stadiona na kojoj će se odvijati raspucavanje. Momčad koja je izgubila u bacanju novčića dobila bi onu opciju koja preostane.

Krvna svjetska nogometna organizacija smatra da bi ovakav model bio pošteniji jer bi eliminirao mogućnost da jedna reprezentacija dobije dvije značajne psihološke prednosti. U situacijama gdje o pobjedniku odlučuju detalji, prvi udarac i podrška s tribina mogu ključno utjecati na izvođače. Promjena pravila dok je veliko natjecanje već u tijeku predstavljala bi presedan. Kako piše The Timesa, dužnosnici Fife već su razgovarali s IFAB-om, međunarodnim tijelom zaduženim za nogometna pravila. Da bi se promjena primijenila već na ovom Svjetskom prvenstvu, odluka mora biti donesena prije prve utakmice nokaut-faze

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Boban pripremio milijune za Fener!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Boban pripremio milijune za Fener!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Messi nijedan rekord nije lovio kao nju! Spetljali se kao djeca
KAKVA LJUBAVNA PRIČA

Messi nijedan rekord nije lovio kao nju! Spetljali se kao djeca

Lionel Messi i Antonela Roccuzzo poznaju se od djetinjstva, iz istog kvarta u Rosariju. Messi je još kao mali govorio prijateljima da je Antonela “najljepša djevojčica koju je ikad vidio”, a kasnije je priznao da je već tada znao da želi biti dio njenog života

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026