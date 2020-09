'Ustao bih u 10 sati i pio po cijeli dan. Žena me tjerala u bolnicu'

<p>Moja supruga i djeca su dolazili i bio sam toliko depresivan da nisam mogao išta raditi. Bio je to grozan osjećaj. Da bih vam sve objasnio, moram se vratiti malo unazad, u period kada sam imao veliki broj prijatelja. Tek kada sam dotakao dno, vidio sam tko su mi pravi prijatelji!, priča legendarni sjevernoirski golman, <strong>Roy Carroll</strong> (42).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Liverpool slavi naslov prvaka</strong></p><p>- Pokušat ću vam objasniti: Bio sam u depresiji, radio sam iste stvari svakog dana i našao sam se u maloj rupi, koja je postajala sve veća i veća. Bio sam ozlijeđen i nisam ni išao na trening, pa su mi dali dva mjeseca slobodno. Tako sam ušao u rutinu, ustajao sam u 10 sati, odmah sam počinjao da pijem i pio sam po cijeli dan - govori. </p><p>- Supruga je znala da sam u lošem stanju i zato sam otišao na liječenje. U biti, tamo su me poslali supruga i agent. Ja nisam ni bio svjestan koliko sam loše u tom trenutku. Nisam se htio liječiti i suprotstavljao sam im se. Na kraju sam otišao samo zbog njih, ali sam u sebi govorio da se neću odreći pića - priznaje. </p><h2>Prestao pa opet počeo</h2><p>- U klinici sam se zadržao šest dana, poslije toga nisam pio tjedan dana, a za to vrijeme su novinari i stajali ispred moje kuće. Nakon tih sedam dana su otišli, a ja sam nastavio piti. I tako sam se jednog dana probudio razveden i morao sam seliti iz našeg doma. Pogledao sam sebe jednog dana u ogledalo i pitao sam se: ''Tko sam ja?'' Nisam ni prepoznao sebe u ogledalu. Presvukao sam se i otišao kod supruge kako bih je molio da me primi nazad - ispričao je u podcastu potreseni Carroll.</p><p>Osim što je branio za Manchester United, jedan od najvećih engleskih klubova, stajao je među vratnicama i West Hama, Wigana, Hull Cityja, Olympiakosa... No, od svih velikih klubova čiji je dres obukao, na kraju se prošle godine oprostio od nogometa u poluamaterskom - Linfieldu.</p><p><br/> </p>