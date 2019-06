Utakmica bez gledatelja? Nema brige, djeca smiju doći gledati

Utakmice pred praznim tribinama nešto su najgore. Tišina, žamor i sami glasovi igrača i stručnih stožera, a atmosfera bolja i u kazalištu. Hrvatska je protiv Engleske i Italije igrala pred praznim tribinama, a ne treba ni spominjati koliko to sablasno i tužno zvuči kada gledamo utakmicu na TV-u.

Igranje pred praznim tribinama će i dalje ostati najveća kazna Uefe za nerede navijača, no odlučili su to malo korigirati i ublažiti kako više ne bi atmosfera gora od one u kazalištu.

Uefa je predložila da, ako klubovi ili reprezentacije zarade kaznu igranja pred praznim tribinama zbog nereda navijača, tribine zapravo neće biti prazne. Naime, organizator utakmice će imati mogućnost pozvati djecu do 14 godina koja su članovi nogometnih akademija i klubova. Njima sjajno iskustvo i gledanje nogometnih zvijezda, a nogometašima nisu prazne tribine. Ideja koja definitivno zadovoljava apetite svih strana.

Cilj je eliminirati sablasnu tišinu na utakmicama, a i da na TV-u to izgleda punije i bolje te da kamermani ne moraju snimati prazne tribine.

Nova ideja Uefe je zaista sjajna, a svi će sigurno biti zadovoljni. Hajduk je ove sezone igrao čak pet utakmica na praznom Poljudu, a umjesto praznine, na utakmice su mogli gledati mališani.

Jug, na kojem se nalaze mali navijači, je svaku utakmicu skoro pun. To znači da bi to, što se tiče Hajduka, itekako imalo smisla jer bi tako djeca do 14 godina pohodila susrete na kojima je zabranjen ulazak ostalom puku.

Još nije poznato kada će novo pravilo stupiti na snagu, no definitivno prijedlog za svaku pohvalu...