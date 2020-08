Utakmica iz ženskog kuta: Lakiranje noktiju, prizivanje babe i prezgodni Mbappé

<p>I mi žene volimo pogledati dobru nogometnu utakmicu. Da ne pretjerujemo, ne zanima nas Slaven Belupo, deseti turski klub iz Ankare ili treća HNL, ali napeto finale Lige prvaka pogledat ćemo u društvu bolje polovice ili ako nas otkantate zbog muškog društva, onda same. Što je najčešće i tako. </p><p>U ženskom rječniku to je veoma jednostavno - znamo da postoji hrvatska liga, Dinamo i Hajduk, znamo da je Cristiano Ronaldo cijelu vječnost proveo u Real Madridu i da nekoliko godina (ne pitajte nas koliko), u finalu Lige prvaka nisu bili francuski i njemački klub, a za jedan od njih igra i neki Hrvat.</p><p>S obzirom na to koliko su se svi nabrijali na tekmu, bilo ju je red pogledati. Nazovimo to kulturnim uzdizanjem ili bivanjem u toku, kako god želite. </p><p>Prvo što sam pripremila za nogometnu utakmicu bila je čaša najdražeg crnog vina. Kad se oni već bore za milijune ganjajući loptu po terenu, mogu i ja sebi priuštiti malo bolju berbu. </p><p>Zavalila sam se u kauč i upalila televiziju. Uključila sam se na dio sviranje himne Lige prvaka. </p><p>- Ružan, ružan, prevelik nos, lijepe oči, grozna frizura. U, ovaj je zgodan, tko je to? - bio je to trenutak kad sam otkrila Mbappéa, googlala da vidim kako izgleda bez majice, shvatila da ima 21 godinu i 25 milijuna eura u džepu. Starija sam sedam godina, imam samo 25 u džepu, a onda onu kunu tražim po stanu nekoliko dana prije plaće da si kupim cigarete. </p><p>Nakon što je moj stručni sud ocijenio kojeg igrača ćemo večeras pratiti na terenu, bilo je red komentirati i tko ima bolju opremu. Mislim na modni izričaj, ako ste se slučajno zabunili. </p><p>- PSG ima ljepše dresove, ali Bayern ima bolje trenirke. Sviđa mi se taj kontrast crvenog i crnog - mrmljam i otpijam još jedan gutljaj. </p><p>Kamera prikazuje prazne tribine i podsjeća na tragediju koju fanovi klubova prolaze, s obzirom na to da zbog pandemije korona virusa, ne mogu prisustvovati utakmicama. </p><p>- Gle, Francuzi su si dali sašiti iste maskice - govorim lakirajući nokte na nogama, što sam u međuvremenu odlučila napraviti. Ženski multitasking. Kasnije mi je kolega rekao da sam valjda jedina koja je primijetila da jedni imaju istu zaštitnu opremu, a drugi nemaju. </p><p>Prvo poluvrijeme prošlo je u napetom tonu. </p><p>- Ajmo, dečkiiii. Moja baba bi ovo pogodila - vičem Nijemcima za koje navijam, jer kad ne ulaziš u duboku analizu ovih rivala, navijaš za onaj klub u kojem igra netko naš. Tko god to bio. Barem je tako pojednostavljeno u mojem nogometnom rječniku.</p><p>Iako sam mislila da će u prvih 45 minuta sigurno pasti dva gola, to se nije dogodilo. </p><p>- Koliko je teško zabiti gol? - razmišljam na glas, no sjetim se da oni istovremeno trče i šutaju loptu, motorika im mora bit usklađena, moraju razmišljati o tome da slučajno rukom ne dotaknu loptu i uz to sve strpati ju u mrežu.</p><p>Okej, možda mi je sad jasnije zašto sam 'siromašna' i ne igram nogomet. </p><p>U poluvremenu sam se pripremila za nastavak utakmice (čitaj: natočila sam si još vina i spekla kokice). Sad će bit krvavo, pomislila sam i zavalila se na svoju poziciju. </p><p>Uskoro je pao prvi i jedini gol. Poskočila sam, usrala nalakirani nokat i prolila vino.</p><p>- Gooooool - vikali smo ja i susjedi koji također navijaju za Bavarsku. Posebno je veselje izazvalo kad je Perišić ušao na teren. Aha, to je taj Hrvat koji igra za Bayern i 11. Hrvat koji je osvojio naslov, barem su mi tako rekli. Mogu vam nabrojati sve modne marke od a do ž, ali vjerojatno nikad neću zapamtiti tko igra gdje. </p><p>Pred kraj utakmice nogomet je postala simbioza rugbyja i podčkaljivanja, s obzirom na to da su igrači bili više na podu nego trčali za loptom. Francuzima su bile suze u očima, a ja sam ih htjela zagrliti i utješiti. To je ta vinska ljubav koja se javlja nakon čaše, dvije. </p><p>Imao je PSG nekoliko dobrih prilika, ali Bayern si je nabavio golmana sa supermoćima koji je branio i ono što nije trebao braniti. A nekad ti u životu treba i malo sreće, koja jednostavno nije bila na strani Parižana. Zbog toga je Perišić poslije slavio sa hrvatskom zastavom oko struka, Neymar je isplakao rijeku suza, a ja sam popila čašu do kraja. </p><p>Dosta dobra utakmica! </p><p> </p>