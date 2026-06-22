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Utakmica Katar - BiH mogla bi biti ključna za Hrvatsku. Ovo su šanse koje nam daju za prolaz

Piše 24sata,
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Utakmica Katar - BiH mogla bi biti ključna za Hrvatsku. Ovo su šanse koje nam daju za prolaz
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prema projekcijama platforme Football meets data, trećeplasirana momčad iz naše skupine L trenutačno ima 77,6 posto šansi za ući u knockout fazu.

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Nakon poraza na otvaranju Svjetskog prvenstva od Engleske, pred Hrvatskom su utakmice protiv Paname i Gane. Svi se nadamo pobjedama, čak bi i samo jedna pobjeda u tim dvobojima mogla biti dovoljna za prolazak iz skupine...

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Trening 'vatrenih' uoči Paname | Video: Igor Kralj/PIXSELL

Prema projekcijama platforme Football meets data, trećeplasirana momčad iz naše skupine L trenutačno ima 77,6 posto šansi za ući u knockout fazu. 

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Podsjećamo, plasman u šesnaestinu finala izborit će dvije najbolje momčadi svake skupine te osam najboljih trećeplasiranih momčadi.

Tri boda nisu garancija prolaska u drugi krug. Ali pozitivna gol razlika i tri boda trebali bi bit dovoljni. Zasad su se tri reprezentacije oprostile od plasmana u 2. krug, to su Tunis, Haiti i Turska.

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Platforma Football meets data Hrvatskoj trenutačno daje velikih 86,3 posto za ulazak u 2. krug. A tamo bi, prema njihovim projekcijama, Hrvatsku čekao Portugal. Ekipa s FMD-a izvrtjela je enorman broj simulacija turnira, u njih 36,5 posto projicirana protivnik 'Vatrenih' je Portugal. 

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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prema ovoj simulaciji, pobjednika susreta Hrvatska - Porugal čekao bi bolji iz dvoboja Španjolske i Austrije.

Za Hrvatsku je ključno da naša skupina ne bude jedna od četiri najgore po pitanju trećeplasiranih. Još je puno utakmica grupne faze pred nama, situacija se mijenja iz dana u dan.

Na našu skupinu će utjecati i rezultat dvoboja Katar - BiH. Obje momčadi su trenutno na jednom bodu, u slučaju novog remija BiH bi završila kao treća u skupini s dva boda, pa bi trećeplasirana momčad iz naše skupine s jednom pobjedom bila bolja.

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Trenutačno najmanje šanse da daju osam najboljih trećeplasiranih momčadi imaju skupine G, A, H i E...

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