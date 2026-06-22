Utakmica Katar - BiH mogla bi biti ključna za Hrvatsku. Ovo su šanse koje nam daju za prolaz

Nakon poraza na otvaranju Svjetskog prvenstva od Engleske, pred Hrvatskom su utakmice protiv Paname i Gane. Svi se nadamo pobjedama, čak bi i samo jedna pobjeda u tim dvobojima mogla biti dovoljna za prolazak iz skupine...

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Pokretanje videa... VIDEO Trening 'vatrenih' uoči Paname | Video: Igor Kralj/PIXSELL

Prema projekcijama platforme Football meets data, trećeplasirana momčad iz naše skupine L trenutačno ima 77,6 posto šansi za ući u knockout fazu.

Podsjećamo, plasman u šesnaestinu finala izborit će dvije najbolje momčadi svake skupine te osam najboljih trećeplasiranih momčadi.

Tri boda nisu garancija prolaska u drugi krug. Ali pozitivna gol razlika i tri boda trebali bi bit dovoljni. Zasad su se tri reprezentacije oprostile od plasmana u 2. krug, to su Tunis, Haiti i Turska.

Platforma Football meets data Hrvatskoj trenutačno daje velikih 86,3 posto za ulazak u 2. krug. A tamo bi, prema njihovim projekcijama, Hrvatsku čekao Portugal. Ekipa s FMD-a izvrtjela je enorman broj simulacija turnira, u njih 36,5 posto projicirana protivnik 'Vatrenih' je Portugal.

🇪🇬 Egypt and 🇧🇪 Belgium switch places in the projected bracket!



▪️🇪🇬 EGY now projected to finish G1, to play 🇸🇳 Senegal in R32.

▪️🇧🇪 BEL now projected to finish G2, to play 🇦🇺 Australia.



🇨🇻 Cabo Verde replaces 🇺🇾 Uruguay, to play 🇦🇷Argentina in R32!



3/32 filled bracket… pic.twitter.com/qhoWcSRc5v — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 22, 2026

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Prema ovoj simulaciji, pobjednika susreta Hrvatska - Porugal čekao bi bolji iz dvoboja Španjolske i Austrije.

Za Hrvatsku je ključno da naša skupina ne bude jedna od četiri najgore po pitanju trećeplasiranih. Još je puno utakmica grupne faze pred nama, situacija se mijenja iz dana u dan.

Na našu skupinu će utjecati i rezultat dvoboja Katar - BiH. Obje momčadi su trenutno na jednom bodu, u slučaju novog remija BiH bi završila kao treća u skupini s dva boda, pa bi trećeplasirana momčad iz naše skupine s jednom pobjedom bila bolja.

Trenutačno najmanje šanse da daju osam najboljih trećeplasiranih momčadi imaju skupine G, A, H i E...