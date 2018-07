Lak posao u Cluju: Hrvatska je dobila +27 i zasluženo ide dalje

OGROMNI FAVORITI

Rumunjska nas je dobila u Zadru, bio je to veliki šok, ali Hrvatska tad nije imala ni igru ni igrače. To je bilo u tijeku sezone pa nitko od NBA igrača nije mogao doći. No sad su stvari malo drugačije, prepoznale su to i kladionice koje su na pobjedu Hrvatske stavile koeficijent 1.03! Neke su čak taj par izbacile iz ponude.