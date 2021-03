S 14 godina osvojio je All-Star natjecanje u tricama protiv zvijezde Cibone Jerela Blassingamea, a sedam godina kasnije Toni Nakić utrpao je sedam trica Partizanu za prvu pobjedu Cibone u gostima kod 'crno-bijelih' nakon čak 11 godina suše.

POGLEDAJTE VIDEO: Toni Nakić (14) osvojio natjecanje u tricama

Zabio je ukupno 23 poena, a među tih sedam trica našla se i ona devet sekundi do kraja kojom je izborio produžetak. Cibona je naposljetku slavila 90-87, no 'vukovi' nisu imali vremena za slavlje. Već dan iza stigla im je utakmica s Osijekom u hrvatskom prvenstvu, a slavili su i tu, 87-68.

- Osjećaj je odličan, nakon dva poraza od Splita i poraza od Zadra nam je trebala jedna pobjeda da nas digne. Teško je graditi atmosferu u momčadi dok se gubi, ovo će nam pomoći da se dignemo. Slavlje nakon Partizana? Nije ga baš bilo, fokus je bio na odmoru uoči Osijeka - rekao je 21-godišnji Šibenčanin.

POGLEDAJTE VIDEO: Tricama natrpao Partizan

Novi trener Vladimir Jovanović bio je u Crvenoj zvezdi i FMP-u, pa je bilo za očekivati da i njemu utakmica protiv Partizana više znači:

- On to nije pokazivao, ali mislim da je bio malo nabrijaniji, da.

Jovanović je stigao usred sezone, a te promjene uvijek su nezgodne i za momčad i za trenera:

- To je uvijek nezgodno kad trener preuzme momčad u tom dijelu sezone, a pogotovo jer je on imao i obveze u reprezentaciji za vrijeme pauze pa nismo mogli ni uigravati neke od njegovih ideja skroz kako treba. On je jako studiozan trener, bitni su mu detalji i ima mnogo taktičkih zamisli. Trebalo nam je vremena, a trebat će nam i još da nam sve to uđe u naviku, ali mislim da se već sad vidi da izgledamo uigranije i neke njegove zamisli se već mogu primijetiti na terenu.

Velićev otkaz nas je sve iznenadio

Smjena Ivana Velića došla je nakon niza pobjeda, a i igrači su bili iznenađeni:

- Iznenadila me kao i svakog tko prati Cibonu, još nisam vidio da je netko dobio otkaz nakon dvije pobjede i to tik prije utakmice polufinala Kupa, ali možda su u klubu htjeli izazvati nekakav pozitivan šok, ne znam. Svakako nas je sve iznenadilo, pa i samog trenera - otkrio nam je Nakić, koji je ovog ljeta došao iz Šibenke za odštetu od 50 tisuća eura.

- Sad sam se priviknuo, ali u početku mi je bilo teško, jači ritam, jači treninzi, više utakmica. Nema opuštanja, čim se opustiš, preko tebe padne koš i tako neke stvari, ali najteži je taj ritam utakmica. U ožujku imamo 13 utakmica, a dosad smo odigrali 40. U prošloj sezoni cijeloj sam odigrao 20 pošto se ista prekinula. Putovanja, taj ritam, ne stigne se puno ni trenirati, ali polako se privikavam.

Cijelu situaciju 'vukovima' je poremetila i pandemija korona virusa:

- Dvaput smo bili izolirani i to u najgorim trenutcima. Prvi put nakon dva tjedna priprema, u dijelu gdje se najviše fizički dižemo, mi smo se morali vraćati na početak spreme pred samu sezonu. Onda opet u siječnju, krenule su utakmice, onda i odgode... Mi smo nadoknađivali utakmice dok su svi ostali na pauzi i odmaraju se i fizički i psihički.

Iako Nakić dijeli prezime s jednom legendom Cibone, Mihovilom Nakićem, s njim nije u rodu.

- Da, nismo u rodu, obitelj mi inače nema bogatu sportsku povijest. Sestra je trenirala odbojku, tata nešto malo košarku, ali ništa ozbiljno, on je obrtnik, ne sportaš - otkrio nam je Toni.

Ova Cibona puno se više oslanja na mlade igrače nego dosad. Uz Tonija tu su i Roko Prkačin, Mateo Drežnjak, Lovro Gnjidić... Ali međusobno se ne gledaju kao konkurenciju:

- Posvećeni smo momčadi u potpunosti, imamo odličan odnos i na terenu i van njega. Družimo se stalno, nismo imali nikakvih svađa ni rasprava. Mislim da nam je svima mladima u interesu da se pobjeđuje, naravno da želimo odigrati dobro i zabiti što više, ali protiv Partizana se moglo vidjeti koliko nam više od osobnog uspjeha znači pobjeda. Svi su slavili, nikoga nije bilo briga kako su odigrali.

'Ne možemo reći da smo favoriti'

Hrvatsko prvenstvo ove je sezone znatno kompliciranije nego dosad. Uz Cibonu i Zadar koji su od odlaska Cedevite iz Hrvatske postali glavni favoriti za titule, sad je tu i Split koji je Cibonu porazio dvaput u kratkom razdoblju, a i Gorica:

- Cibona uvijek puca na trofeje u Hrvatskoj pa je tako i sad, no nismo pobijedili ni Split ni Zadar ove godine pa svakako ne možemo reći da smo prvi favoriti. Ipak, ima se još toga odigrati do kraja sezone i mislim da imamo vremena pokazati sve i da imamo pravo nadati tituli. Bit će jako interesantno, Split i Zadar su tu, a Gorica svima može pomrsiti račune. Dosta je gusto na vrhu, tako da će bitno biti i tko će s kojeg mjesta ući u doigravanje jer svatko u regularnom dijelu može kiksati baš zbog tog gustog rasporeda i umora.

Cibona je u tom gustom rasporedu izgubila i od Šibenke:

- Bilo mi je tad neobično, na Baldekin doći na gost. Bio sam spreman pomrsiti im račune, ali tu smo utakmicu odigrali baš loše. Nastojat ćemo im se revanširati sad za koji dan.

Iako je prošle godine nastupio i za reprezentaciju, u zadnjim kvalifikacijama nije bio na popisu.

- Na kvalifikacije za OI će sigurno ići A momčad, tako da je tu konkurencija užasno jaka, ali ima do toga još dosta vremena, pa tko zna što će biti.

Na Baldekinu je prije sedam godina kao neke od uzora naveo Dražena Petrovića i Stephena Curryja:

- Volim pogledati i Tonija Kukoča, a od novijih igrača nemam puno njih koje pratim. Kevin Durant je bio ozlijeđen u posljednje vrijeme, pa ga nisam imao kad ni gledati. Meni je Europa u košarci primamljivija, pogotovo s obzirom na moje fizičke (ne)sposobnosti - našalio se Nakić:

- Vidjet ćemo, ima za sve vremena, nadam se da ću iduće dvije godine provesti u Ciboni - zaključio je 21-godišnjak.