Osvojio je sa zagrebačkim klubom Kup ZNS-a i uveo ih je ponovno u drugi razred hrvatskog nogometa
Uveo ih je u 2. hrvatsku ligu, pa je nakon pet kola postao bivši
Najavili su pohod na najviši rang hrvatskog nogometa, stigao je El Arabi Hilal Soudani, no Nogometni klub Kustošija nije baš najbolje ušla u sezonu. U pet utakmica upisali su tri poraza i samo dva remija te se Kustošija trenutno nalazi na pretposljednjem mjestu 1. NL s dva osvojena boda. Loš ulazak u prvenstvo nije naišao na strpljenje uprave kluba koja se na suradnji zahvalila treneru Rajku Vidoviću.
- Rajko Vidović više nije trener prve momčadi NK Kustošija. Pod njegovim vodstvom klub je izborio plasman u viši rang natjecanja te osvojio prvi povijesni Kup ZNS-a, a mi mu ovim putem želimo puno sreće i uspjeha u daljnjoj karijeri. O novom treneru prve momčadi javnost ćemo pravovremeno obavijestiti - stoji u obavijesti NK Kustošije.
Novi trener premijeru će imati protiv Croatije iz Zmijavaca na zapadu Zagreba.
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