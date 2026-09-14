Obavijesti

Sport

Komentari 0
SMJENA TRENERA

Uveo ih je u 2. hrvatsku ligu, pa je nakon pet kola postao bivši

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
Uveo ih je u 2. hrvatsku ligu, pa je nakon pet kola postao bivši
Istra i Šibenik sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Osvojio je sa zagrebačkim klubom Kup ZNS-a i uveo ih je ponovno u drugi razred hrvatskog nogometa

Admiral

Najavili su pohod na najviši rang hrvatskog nogometa, stigao je El Arabi Hilal Soudani, no Nogometni klub Kustošija nije baš najbolje ušla u sezonu.  U pet utakmica upisali su tri poraza i samo dva remija te se Kustošija trenutno nalazi na pretposljednjem mjestu 1. NL s dva osvojena boda.  Loš ulazak u prvenstvo nije naišao na strpljenje uprave kluba koja se na suradnji zahvalila treneru Rajku Vidoviću

- Rajko Vidović više nije trener prve momčadi NK Kustošija. Pod njegovim vodstvom klub je izborio plasman u viši rang natjecanja te osvojio prvi povijesni Kup ZNS-a, a mi mu ovim putem želimo puno sreće i uspjeha u daljnjoj karijeri. O novom treneru prve momčadi javnost ćemo pravovremeno obavijestiti - stoji u obavijesti NK Kustošije. 

Novi trener premijeru će imati protiv Croatije iz Zmijavaca na zapadu Zagreba. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ona je nogometna sutkinja. Sad se pitate: 'Gdje stavi kartone?' Obožava i Modrićev Milan
FOTO: SAMO MINIJATURNO

Ona je nogometna sutkinja. Sad se pitate: 'Gdje stavi kartone?' Obožava i Modrićev Milan

Claudia Romani (42) je Talijanka koja živi i radi kao model u SAD-u, a uz to je i nogometna sutkinja. Obožava Milan, a najviše voli i objavljivati provokativne fotografije...
FOTO Ljubavni brodolom bivšeg Gvardiolovog suigrača: Učinio je nezamislivo supruzi iza leđa
NEVJERNI KYLE

FOTO Ljubavni brodolom bivšeg Gvardiolovog suigrača: Učinio je nezamislivo supruzi iza leđa

Kyle Walker sjajan je nogometaš, ali užasan suprug. Godinama je varao svoju suprugu Annie, a nož u leđa zabio joj je prije četiri godine kada je dobio dijete s njezinom prijateljicom. I baš kad je ta afera pala u zaborav, početkom godine dobio je i drugo
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026