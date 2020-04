'Uvijek ću pamtiti golove s Old Trafforda, ali draži mi je Italiji'

Ma sam se ne bih toga sjetio, ali prije dva tjedna su u Bayernu na društvenim mrežama stavili podatak kako je prošlo deset godina od prve utakmice protiv Manchester Uniteda, pa sam se tog dana baš zamislio. Sjećam se svega, cijele utakmice, pa i tog svog gola u 92. minuti u Münchenu. Pa kao da je sve to bilo jučer, a čovječe, pa prošlo je 10 godina! Vrijeme je stvarno brzo proletjelo - prisjeća se Ivica Olić (40) najsretnijeg perioda svoje klupske karijere.

Bayern je u četvrtfinalu LIge prvaka, prije 10 godina, Olićevim golom u Münchenu u 92. minuti pobijedili Manchester United 2-1. U uzvratu, na jučerašnji dan, Manchester United je na svom Old Traffordu vodio 3-0, a onda su Olić i Robben smanjili na 3-2 i odveli njemačkog velikana korak dalje. U polufinale Lige prvaka.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

- U bilo koju zemlju da dođem i dalje se svi sjećaju utakmica s Man. Unitedom i tih mojih golova. Rekao bih da su to jedni od najvećih trenutaka u mojoj karijeri, onako za mene su uspomene za sva vremena. Jednostavno, te utakmice na top razinama (Liga prvaka, europska i svjetska prvenstva) se najviše pamte, to je najviši mogući nivo nogometa. Zabijao sam još 100 drugih golova, ali ovi protiv Man. Uniteda se pamte. Ipak je bilo za polufinale Lige prvaka.

Jeste si dali vremena, pa ovih dana pogledali snimke tih golova na YouTubeu i pad 'crvenih vragova'?

- Da, pogledao sam taj gol s Old Trafforda valjda poslije 10 godina. I opet sam sebe iznenadio, pa to uopće nije bilo jednostavno zabiti. Izašao sam iz duela s Carrickom, pa u nekom polupadu iz mrtvog kuta, praktički od nemoći šutnuo loptu. I zabio strašno važan gol za Bayern, oni su do tada dominirali, vodili 3-0, imao sam osjećaj da će nam tu utakmici zabiti pet komada. A onda se, poslije tog gola, sve okrenulo. Kažem, iz te pozicije je teško zabiti u prazan gol, a kamoli jednom Van der Saru.

Ivica Olić se još jednom prisjetio tog 7. travnja 2010. godine...

- Jaap Stam nije mogao vjerovati da je lopta ušla u gol, a mi smo se tim pogotkomvratili u život. Dobili smo samopouzdanje, jako se digli, počeli vjerovati u naš prolaz što se na kraju i dogodilo. A onda je Robben zabio nevjerojatan gol poslije kornera Riberyja. I taj gol mi je jako urezan u pamćenje, to je možda jedan od najljepših golova koje sam vidio u posljednjih 10 godina.

Bayern te sezone ipak nije osvojio Ligu prvaka, u finalu je uspješniji bio Inter. Ona velika generacija Intera predvođena Joseom Mourinhom...

- Sada, kada razmišljam poslije 10 godina, tek sad vidim koliko je težak put do tog finala Lige prvaka. Ja sam s Bayernom izgubio dva finala, protiv Intera i Chelseaja, naravno da me to 'pecka', svatko bi volio osvojiti Ligu prvaka. No, te 2010. godine Inter nas je nadigrao, briljirao je Diego Milito, i potpuno su zasluženo osvojili taj trofej. Tu nema nikakve rasprave. Ali, ono finale iz 2012. godine, uh to ću finale dugo pamtiti, ono me baš peče.

OK, zašto je to finale toliko posebno, pa i bolnije od onog dvije godine ranije?

- Igrali smo finale na svojoj Allianz Areni, vodili 1-0 i propustili toliko dobrih šansi, a onda nam se protiv Chelseaja sve okrenulo. Bila je to triler utakmica, stvarno smo bili puno bolji, zato me to finale puno više boli. Jednostavno, taj dvoboj nije trebao tako završiti. U München je sljedeće godine stigao Mario Mandžukić, ja sam otišao u Wolfsburg, a Bayern je osvojio Ligu prvaka. A Bavarci od tada više nisu bili u finalu, a i dalje se puno ulagalo.

Možete li izdvojiti tri najdraža gola u svojoj karijeri?

- Evo, onaj najdraži sam vidio prije par dana, kada su se na televiziji prikazivale reprize naših utakmica s velikih natjecanja. Naravno, to je onaj gol protiv Italije na Svjetskom prvenstvu u Japanu, u velikom preokretu Hrvatske. Bio je to moj početak u reprezentaciji, bili smo na velikoj sceni, igrali protiv velikog suparnika. Nema dvojbe, to mi je najdraži gol u životu. Ovo nije bilo teško izdvojiti.

OK, a drugi ili treći najdraži golovi u karijeri?

- Na drugom mjestu je onaj koji sam zabio Man. Unitedu u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka. Ne znam zašto, ali pokušat ću to objasniti. Allianz Arena je nekako hladan stadion u odnosu na one u Dortmundu ili Gelsenkirchenu gdje je atmosfera puno 'žešća'. Ali taj gol u 92. minuti, ta eksplozija emocija, to je bilo nešto posebno. Na tribinama je bilo 100-tinjak mojih prijatelja, svi su poslije utakmice imali isti dojam kao i ja, da je cijeli stadion u tom trenutku doslovno eksplodirao.

Nedostaje nam još vaš treći gol koji posebno pamtite...

- Uh, ovo je već teži izbor, bili su tu reprezentativni golovi protiv Engleske na Wembleyu, pa protiv Njemačke na Euru 2008., kao i onaj protiv Srbije na Maksimiru, ali odlučit ću se za još jedan uspješan dan na klupskoj razini. A to su ona tri gola u polufinalu Lige prvaka protiv Lyona. Bio je to klasični hat-trick, zabio sam s obje noge, pa i glavom. Evo neka to budu moja TOP tri gola karijere...

Europsko prvenstvo je odgođeno za sljedeće ljeto, što to znači i za hrvatsku nogometnu reprezentaciju?

- Puno je tu pretpostavki, neki stariji igrači mogu malo pasti, oni mlađi mogu biti puno bolji, teško je tu sve nagađati. Ali, meni je donedavno bilo nemoguće da se odgodi Europsko prvenstvo, ali kako je zbog korona virusa stao normalan život, bilo je logično da će stati i sport. Za mene je bolje da se Euro odgodio za sljedeće ljeto, nego da se turnir održao u kolovozu ili rujnu. Bilo bi riskantno za igrače da na Euro idu bez pravog ritma, tako da je ova odgoda za mene bila pametna odluka.

Mogu li se hrvatski navijači još jednom nadati velikom rezultatu?

- Definitivno mogu, u to ne sumnjam. Mi i dalje imamo jako dobru reprezentaciju, sjajne igrače i odličnog izbornika. Sve to Hrvatska pokazuje u kontinuitetu, pa za budućnost ne moramo brinuti. Mi u stručnom stožeru smo oduševljeni načinom na koji smo u kratkom periodu nadoknadili sve one igrače koji su se umirovili poslije Rusije, dobili smo još nekoliko vrhunskih igrača. I to je velika moć hrvatske reprezentacije.

A kakav će sljedeće sezone biti Luka Modrić?

- Poznavajući Luku, njegov mentalitet i način rada, kod njega godine ne igraju bitnu ulogu. Ma ja sam siguran da će on sljedeće godine biti još bolji, Luka je jednostavno takav. Kada igra za Hrvatsku uvijek je strašno motiviran, pa i 300% spreman, a zbog načina na koji održava i brine za svoje tijelo, ta godina dana mu neće predstavljati značajan problem. Ostali igrači nisu upitni, nitko nije u poznijim godinama da moramo brinuti, a to me sve čini optimističnim.

Kako vi proživljavate ovo vrijeme dok korona virus hara svijetom?

- Ja se s obitelji nalazim u Hamburgu, te sada ne možemo nigdje. Tu je još sloboda kretanja, vidim da ljudi šeću i trčkaraju okolo, a svi pokušavamo u ovoj situaciji živjeti što normalnije možemo. U zadnja dva-tri dana sve je krenulo u nekom pozitivnijem smjeru, rekao bih da se vidi 'svjetlo na kraju tunela'. U kontaktu sam i s našim reprezentativcima, neki su već krenuli s individualnim treninzima po grupama, to su sve dobre vijesti za sve nas - završio je Olić.